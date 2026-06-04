Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата край строежа на КУБ в "Баба Алино"

Новините около незаконния град край Варна са фокусирани около премахването единствено на оградата. Регионалната дирекция по горите е поставила срок на корпорация КУБ – до 6 юни. Ако това не стане, следва принудително ѝ събаряне.

По данни на Регионалната дирекция по горите във Варна имотите в местността “Баба Алино” попадат в жилищна зона за ниско строителство. Но трудно ще се превърнат в урбанизирана зона.

инж. Тодор Гичев, директор на Регионална дирекция по горите - Варна: "За да станат урбанизирана и да бъде издадено строително разрешение, защото не могат за горски територии да се издава строително разрешение, има си процедура за промяна на предназначението по закона за горите."

Първите сигнали за сеч в района са от октомври 2023 година. При проверка на място става ясно, че има отрязани дървета и изкоренени пънове. Документи, че сечта е разрешена обаче няма.

инж. Тодор Гичев, директор на Регионална дирекция по горите - Варна: "Там сечта, затруднени сме доста да я установим, защото дървесината по най-бързия начин изчезва. И са налице 12 обекта с строителна дейност, която е свързана основно на различни етапи, наливане на основи."

Година по-късно е направена повторна проверка. Актовете и глобата от 15 хиляди лева не стреснали инвеститора. Според доскорошния заместник-кмет Павел Попов незаконното строителство е станало с покровителство на държавно ниво.

Павел Попов, депутат от "Демократична България": "Аз мисля, че ако се проведе разследването както трябва, ще стигне до националната власт във времето, когато е започвало всичко това, и във времето, в което ние сме се опитвали да го спрем."

Архитект Стоян Петков е главен архитект на Община Варна, близо 6 месеца през 2023-та година. Той заяви, че спекулациите за “затваряне на очи” не са сериозни и строителството не се е случило по негово време.

арх. Стоян Петков, общински съветник: "След като са констатирани първите резитби на дървета октомври месец 23-та година, нали, отвсякъде си личи, че строителството е започнало след октомври 23-та година или в началото на 24-та година." Павел Попов, депутат от "Демократична България": "И даже имам известни подозрения, кой би могъл да бъде този брокер, Дидо Дънката. Неговите връзки с Борисов и особено с Пеевски са много добре известни."

В позиция на корпорация КУБ се твърди, че "Баба Алино" не е "гора" в традиционния смисъл на думата, нито е защитена зона. От фирмата заявяват, че тези парцели са частна собственост, закупени от компанията законно между 2022 и 2024 г. и очакват да се изясни правният статут на земята.

Междувременно стана ясно, че в незаконния комплекс са изградени 4 трафопоста. А токът се плаща по партидите на стари сгради, които са били там. По наша информация по същия начин се консумира и плаща и водата.