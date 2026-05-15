Мотористи в Пловдив протестират срещу поскъпването на „Гражданската отговорност“

от БНТ , Репортер: Деница Торньова
Чете се за: 02:10 мин.
Регионални
Снимка: Деница Торньова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Мотористи излизат на национален протест с блокади на основни пътища срещу драстичното поскъпване на застраховката „Гражданска отговорност“. Протестите започват в този час и се очаква сериозно да затруднят движението в различни части на страната.

Едната точка на протеста е кръговото кръстовище към Пазарджик, а другата — кръговото на Асеновградско шосе. Цялото околовръстно на Пловдив е блокирано до 19:00 ч. Подстъпите към селото в община Родопи са отворени за преминаване.

Според протестиращите това не е просто поредното недоволство, а ясна позиция с настояване да бъдат чути. Недоволството ескалира след като бяха вдигнати застрахователните премии, според тях с над 70–80% до 100%, без финансова и икономическа обосновка.

Протестиращите поставят и въпроса за синхронното поскъпване при различните застрахователи и изразяват съмнения относно реалната конкуренция на пазара.

Заради поскъпването на застраховките „Гражданска отговорност“ вече са подадени жалби до Комисия за защита на потребителите, Комисия за финансов надзор и Комисия за защита на конкуренцията.

Сред исканията на протестиращите са въвеждане на сезонни краткосрочни полици, както и възможност за разсрочено плащане на вноски.

Мотористи заявяват:

„Защото са много високи цените на гражданската отговорност, но без да има основание за това. Миналата година бяха 120 лв, сега са 120 евро, тоест 100% отгоре.“

„Това е нещо невиждано – да се увеличи, айде да се увеличи с 10% или 15%, то е 100%.“

„Да се направи разсрочено плащане както беше. Защото ние моторите си ги караме сезонно и няма нужда да плащаме целогодишно.“

За времето на обявения до 19:00 ч. протест, идващите от Автомагистрала "Тракия" към Смолян автомобили ще могат да преминават през града и да продължат пътя си.

