"Започвам да живея отново": Разказ на политически затворник от Беларус за репресиите, страха и надеждата

840 - толкова са политическите затворници в Беларус към днешната дата. Данните са на беларуския правозащитен център "Вясна", който активно се занимава с документирането на подобни случаи. През последните две години - не без външен натиск, беларуските власти започнаха да освобождават граждани, задържани заради политическите им убеждения. Каква е причината за действията на Минск, какво е да лежиш в беларуски затвор и да си свободен, но не в родината си - разговор със съоснователя на "Вясна" - Валентин Стефанович.

За първи път Ви срещнахме с Валентин Стефанович, член на Съвета на беларуския център за защита човешките права "Вясна" през октомври 2020 година. Един от най-сложните моменти в новата история на Беларус и след като властта буквално смаза избухналите след президентските избори през август същата година протести.

А до протестите се стигна заради съмнения, че вотът, спечелен от Александър Лукашенко, е фалшифициран. Заради начина, по който удобно бяха елиминирани противниците му още преди изборите. И до голямата игра бяха допуснати три дами, начело със Светлана Тихановская. Недоволство след избори в Беларус е имало и преди, но в много по-малки мащаби. По-малко от година след първия ни разговор, Валентин Стефанович е арестуван. Официално е обвинен във финансови измами и неплащане на данъци, а по-късно и във "финансиране на дейности, грубо нарушаващи обществения ред". Но се предполага, че причина за задържането му е работата му като правозащитник. Осъден е на 9 години затвор. През март, след като е излежал почти 5 години от присъдата си, Стефанович беше предсрочно освободен. Живее във Варшава.

Валентин Стефанович, център за защита човешки права "Вясна": "В известен смисъл, започвам да живея. Отначало се запознавам със собствената си организация, в която има много хора, които не познавам, много млади хора. И това е много хубаво. Започвам отначало, за да мога пълноценно да възобновя дейността и работата си. Същото се отнася и за семейството ми - децата са се променили, пораснали са. Малката ми дъщеря ще навърши 9 години през юли, а когато ме арестуваха тя беше на 4, по-голямата ще навърши 16 г. през декември. Разбирам, че това време е безвъзвратно загубено и започвам да живея от сега нататък."

Стефанович е в затвора, когато избухва войната в Украйна.

Валентин Стефанович, център за защита човешки права "Вясна": "2022-2023 година - това бяха най-безнадеждните и най-тежките времена. През 2022 г. бях още в следствения арест, преди съдебното дело. Там разбрах за началото на войната в Украйна и за това, че руските войски са използвали територията на Беларус за агресията си. Това много ме огорчи - меко казано. Разбрах, че начало на война е начало на жестоко противопоставяне, дестабилизация в региона. При такива обстоятелства влошаването на отношенията между ЕС, между Запада, като цяло, и Беларус, която се оказа косвено въвлечена в този конфликт, беше неизбежно. Следователно за никакво освобождаване на политически затворници не можеше да става дума."

БНТ: А кога беше най-страшно?

Валентин Стефанович, център за защита човешки права "Вясна": “В първия затвор, там постоянно бях в изолатора - ШИЗО. За да разберете - това е килия, в която осъдените спят на голи дъски. Няма дюшеци, одеала. Условия, които вероятно не са се променили от съветски времена. Най-тежко е между сезоните, когато парното вече не работи. Въпреки че и зимата тези радиатори не топлят. Става дума за изтезания със студ - просто замръзвате. Не можете да спите - това е лишаване от сън. Това е изключително тежко физически и морално.“

БНТ: Какво ви даваше сили?

Валентин Стефанович, център за защита човешки права "Вясна": “Надеждата. Надеждата за освобождение, за това, че ще се върна при семейството си. Строго си бях обещал, че съм длъжен да се върна при семейството си, при децата си, и че при всички случаи, ще се върна. Така се и случи.”

През юни 2025 година от затвора в Беларус е освободен най-яркият беларуски опозиционер – Сергей Тихановски. Той излежаваше 1- годишна присъда за множество обвинения, сред които организиране на масови безредици, разпространение на омраза, възпрепятстване на работата на ЦИК. Заедно с него са освободени още 12 политически затворници. Валентин Стефанович разбира, че Тихановски е на свобода и го приема като знак, че може би и неговият ред ще дойде.

Валентин Стефанович, център за защита човешки права "Вясна": „Но в самия ден на освобождаването, не го очаквах. Сутринта дойдоха, отвориха вратата на килията и казаха имената на двама политически затворници, моето и на още един човек. В килията бяхме общо 8, трима политически затворници. Представих се, веднага ми нахлузиха шапка върху главата - така че нищо да не виждам. Сложиха ми и белезници. Беше ни казано - Уважаеми осъдени, вие ще участвате в следствени мероприятия. Не осъзнавах докрай какво се случва. Имах надежда, че ме освобождават. Но имаше и вариант всичко това да е свързано с повдигането на нови криминални обвинения срещу мен. Но се озовах в следствения арест номер 1 в Минск. Там срещнах други политически затворници, започнахме да обсъждаме случващото се и стигнахме до извода, че по-скоро ще ни освобождават."

През март тази година заедно с Валентин Стефанович са освободени още 250 затворници – сред тях правозащитници, журналисти, опозиционери. Смята се, че това е пряко свързано с дейността на американския специален пратеник Джон Коул за Беларус. Според Стефанович решенията на Александър Лукашенко за освобождаване на затворници далеч не са жест на добра воля, а пряко свързани с натиска от международната общност.

Валентин Стефанович, център за защита човешки права "Вясна": „Тази тактика на натиск срещу Беларус от страна на западните държави, тя води до конкретни резултати. Убеден съм, че Лукашенко се е съгласил да бъдем освободени толкова много хора, не защото той е станал по-хуманен, по-добър или е решил да поработи върху диалога вътре в беларуското общество. А по една единствена причина - икономическите санкции и желанието да бъдат свалени. Т.е., ако ги нямаше тези санкции, е възможно Лукашенко да не се беше съгласил на освобождение на политически затворници и на някаква нормализация на отношенията със Запада. Ето защо ролята на международнат общност е доста голяма. И позицията трябва да бъде принципна, що се касае до ЕС и европейската общност. Ценностите и парвата на човека не са празни дума в ЕС. Свободата на словото, на правото да изразяваш мнение, липсата на дискриминация - това не са просто думи.“

Валентин Стефанович наваксва годините в затвора, но казва, че от това, което слуша и чете, Беларус максимално се е приближила до съветските стандарти - държава с избори без избори, където има задължителна за всички държавна идеология, където плурализъм на мненията е невъзможен, където няма свобода на медиите. С политически затворници, неконкурентна икономика, предимно държавна. Един образец от 70-те или началото на 80-те, казва Стефанович.

Валентин Стефанович, център за защита човешки права "Вясна": „Репресиите продължават и са доста масови. И се получава една странна въртележка - едни политически затворници ги освобождават, а на тяхно място идват други хора. Всеки ден има новини за нови наказателни дела, за нови политзатворници. Разбира се, ние настояваме за освобождаване на всички преследвани по политически причини и за мораториум на репресиите.“

Валентин Стефанович казва, че никога не е искал да напуска страната си, че смята себе си за патриот. Не е подписвал документи за помилване. Никога не е признал вината си. Казва, че ще продължи работата си в правозащитния център „Вясна“, който е обявен от беларуските власти за екстремистка организация.

"Дейността ни е за благото на нашето общество, на хората. Държавата не бива да преследва народа си за критика на правителството. Правителствата идват и си отиват. Страната остава", казва Стефанович.

Искрено се надява да се върне в Беларус.