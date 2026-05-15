След влизането в еврозоната: 87% ръст на чуждестранните инвестиции у нас на годишна база

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора , Репортер: Здравка Русева
Чете се за: 04:17 мин.
В първите два месеца след присъединяването на България към еврозоната преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват значително, показват данни на БНБ.

Общият им обем достига над 809 млн. евро, което е увеличение с 87% на годишна база, а само през февруари ръстът е близо двоен.

Защо чуждите компании избират България и влагат милиони евро в нови инвестиции у нас?

Основният принос за увеличението идва от реинвестираната печалба на вече установени чуждестранни компании, което се тълкува като знак за повишено доверие след въвеждането на еврото.

Сред инвеститорите е глобална турска компания за високоволтови трансформатори и генератори. В момента в предприятието работят 400 души, но с разширението на производството за 65 млн. евро ще бъдат наети още 100.

Мурат Юректен, изпълнителен директор: „Имаме голямо производство в Турция, където работят 1500 души, но изчерпахме наличната територия за разширението му. Затова искахме да растем извън страната. Вече бяхме международна компания с предприятия в Индия и Словакия и когато отворихме четвъртата фабрика, избрахме България, защото е близо до Турция. Можем да шофираме от турската база за 6 часа, което е много удобно за нас.“

Друга глобална компания с германски корени, която има предприятие за хладилници от 20 години у нас, инвестира 90 млн. евро в нова фабрика за аерокосмически и транспортни изделия.

Изненадващо е, че честите парламентарни избори не се разглеждат негативно от инвеститорите, тъй като са получили институционална подкрепа от Агенцията за инвестиции.

Дитер Фланцер, изпълнителен директор: „Видяхме не само политическа стабилност, но и доброто образование на хората. Ние не разкриваме само работни места за масово производство, защото не прехвърляме единствено производството, а и инженерната част на някои дейности. Затова търсехме висококвалифицирани кадри и това беше ключово. България подкрепя този процес. Намерихме много квалифицирани хора и това е много привлекателно за нас в дългосрочен план.“

В момента в компанията са заети 2400 души, а до 2030 година за новото предприятие ще бъдат необходими още около 1000 служители.

Въпреки силния ръст, новите вложения под формата на дялов капитал остават слаби, което означава, че увеличението се дължи повече на разширяване на съществуващи бизнеси, отколкото на навлизане на нови инвеститори.

От Стопанската камара обаче са оптимисти.

Станислав Попдончев, зам.-председател на БСК и главен финансов директор: „В първите два месеца на тази година говорим за ръстове над два пъти в сравнение със същия период на миналата година и това е сигнал, че членството в еврозоната дава положителния сигнал и доверието, което чуждестранните инвеститори очакват.“

„Важно е също така да бъдат приети редовен държавен бюджет за 2026 г. и да стартира подготовката на Бюджет 2027. Тази рамка е в основата на предвидима и спокойна бизнес среда, която да позволява на предприятията да се развиват и да инвестират спокойно своите капитали.“

За бизнеса е важно да се приеме редовен държавен бюджет за тази година и да се запазят принципите на пазарната икономика – без таван на цени и надценки, с ефективна работа на контролните органи и запазване на данъчно-осигурителния модел.

