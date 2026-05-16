Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ 1

Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия 2026“ по БНТ 1. А в най-гледания момент пред екрана са били 685 000 зрители.

Според официалните пийпълметрични данни на GARB, прякото предаване от Виена е гледано средно от половин милион зрители. Това поставя БНТ 1 на лидерска позиция в българския телевизионен ефир вчера вечерта с аудиторен дял от 28,6%, на база възрастова целева група 4+.