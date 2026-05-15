България e с №12 на финала на "Евровизия" в събота – вижте как да гласувате

DARA с песента „Bangaranga“ класира България на финала на „Евровизия 2026“, който БНТ 1 ще предава на живо от Виена в събота, 16 май, от 22.00 ч.

Вторият полуфинал на 14 май по БНТ 1 привлече 685 000 зрители в най-гледания момент от излъчването му. Според официалните пийпълметрични данни на GARB Audience Measurement Bulgaria, шоуто е гледано средно от половин милион зрители (492 900) и поставя БНТ 1 на лидерска позиция в българския телевизионен ефир с аудиторен дял от 28,6%, на база възрастова целева група 4+.

С „Bangaranga“ DARA откри втория полуфинал и взриви публиката в зала „Винер Щатхале“ в австрийската столица, както и милиони фенове пред малкия екран по целия свят. Възторжени реакции заляха социалните мрежи в България и чужбина. Редица популярни лица изразиха своята подкрепа към DARA преди изпълнението и след впечатляващото ѝ представяне.

На финала в събота DARA излиза с №12, като за България може да се гласува от целия свят.

Албания - SMS 54345 / WWW.ESC.VOTE

Армения - SMS 1004

Австрия - CALL 0901 050 25-12 / SMS 0901 050 25-12

Азербайджан -SMS 9450 / WWW.ESC.VOTE

Белгия - SMS 6015 OR 6364

Германия - CALL 01371 3636-12 / SMS 99599 / WWW.ESC.VOTE

Гърция - CALL 901 901 40-12 / SMS 54222 / WWW.ESC.VOTE

Грузия - SMS 95100

Дания - SMS 1212 / WWW.ESC.VOTE

Естония - CALL 900 70-12 / SMS 15415 / WWW.ESC.VOTE

Италия - CALL 894 001-12 / SMS 475 475 0 / WWW.ESC.VOTE

Кипър - CALL 900 318-12 / SMS 5511 / WWW.ESC.VOTE

Латвия - CALL 902013-12 / SMS 1897 / WWW.ESC.VOTE

Малта - SMS 5061 57

Норвегия - SMS 26900 / WWW.ESC.VOTE

Полша - SMS 74555 / WWW.ESC.VOTE

Португалия - CALL 760 200 1-12 / WWW.ESC.VOTE

Румъния - SMS 1399 / WWW.ESC.VOTE

Сърбия - SMS 1557 / WWW.ESC.VOTE

Украйна - SMS 7576 / WWW.ESC.VOTE

Финландия - CALL 0700 79 1-12 / SMS 173005 / WWW.ESC.VOTE

Франция - CALL 36 32-12 / SMS 721 21 / WWW.ESC.VOTE

Хърватия - CALL 06155-12 / SMS 66677 / WWW.ESC.VOTE

Черна гора - SMS 14741 / WWW.ESC.VOTE

Чехия - SMS 906 11 13 / WWW.ESC.VOTE

Швейцария - CALL 0901 54 49-12 / SMS 377 / WWW.ESC.VOTE

Швеция - CALL 099-212-12 / SMS 72211 / WWW.ESC.VOTE

Австралия, Израел, Литва, Люксембург, Молдова, Сан Марино, Обединено кралство и останалата част от света - WWW.ESC.VOTE

На 16 май, събота, за победа в конкурса „Евровизия 2026“ ще се борят 25 държави. Освен България на финала са Дания, Израел, Белгия, Албания, Гърция, Украйна, Австралия, Сърбия, Малта, Чехия, Хърватия, Молдова, Финландия, Полша, Литва, Швеция, Кипър, Норвегия, Румъния, както и т.нар. „голяма петорка“ Франция, Великобритания, Германия, Италия и домакините от Австрия.

По време на шоуто на финала точките на българското жури на „Евровизия 2026“ ще бъдат представени на живо от водещата на младежкото предаване по БНТ 1 „В ритъма на града“ Владимира Илиева.