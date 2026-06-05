След писмото на Зеленски до Путин: Тръмп нарече възможността за среща „страхотна“

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че евентуална среща между руския лидер Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски би била "страхотна". Мисля, че имаме пръст в това, добави той.



Зеленски предложи на Путин да се срещнат, за да се споразумеят за край на войната. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руският президент ще бъде информиран за писмото. Пред журналисти снощи Путин заяви, че Москва е готова да направи известни компромиси по отношение на Украйна, ако Киев направи същото. По думите му, ЕС може да убеди Киев да обмисли компромисите, предложени по време на срещата на Путин с американския президент Доналд Тръмп в Анкъридж през 2025 г. Но в писмото си Зеленски го посъветва да не очаква да се осъществят предложенията от срещата в Аляска. Путин ще говори пред икономическия форум в Санкт Петербург по-късно днес.