БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кандидатът за кмет на район „Средец“ Георги Наделчев: Хората не искат чудеса, а администрация, която ги чува

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

На 14 юни в столичния район „Средец“ ще се проведат частични местни избори за районен кмет. В „Денят започва“ кандидатът за поста Георги Наделчев, инженер и икономист, очерта основните проблеми на района и представи вижданията си за тяхното решаване. Според Наделчев най-сериозните предизвикателства пред жителите на района са натрупвани с години.

Георги Неделчев, кандидат за кмет на район „Средец“ на Български съюз за директна демокрация: „Проблемите в този район са много. Той е емблематичен за София, но освен че е символ на столицата, е и дом на хиляди хора. Откроили сме няколко основни приоритета – чистотата, шумът, редът при паркирането, уличното осветление, драскането по фасадите на частни, общински и държавни сгради. Най-вече обаче говорим за администрация, която за съжаление не чува хората и районен кмет, който досега не е бил в достатъчно добър контакт с тях. Това трябва да се промени.“

По думите му ролята на районния кмет е да бъде активната връзка между гражданите и Столичната община.

Георги Неделчев, кандидат за кмет на район „Средец“ на Български съюз за директна демокрация: „Дори когато няма преки правомощия по даден проблем, районният кмет трябва да организира, подрежда и представя проблемите на хората пред общинската администрация по начин, който да води до решения. Най-големият въпрос пред нас е как да направим реална връзка между живеещите в района и администрацията на София.“

Кандидатът посочи, че съществуващите механизми за участие на гражданите не се използват достатъчно ефективно:

„Обществените обсъждания са инструмент, който често не води до реални резултати. Хората обсъждат даден проблем, а накрая общината взема решение без тяхното мнение да бъде определящо. Видяхме подобни случаи при организацията на движението около площад „Патриарх Евтимий“ и по други теми, смята той.

Според Наделчев районът страда сериозно от шумово замърсяване, а контролът е недостатъчен.

Георги Неделчев, кандидат за кмет на район „Средец“ на Български съюз за директна демокрация: „Има законодателство и механизми за контрол, но те не се прилагат ефективно. Общината не успява да измерва шума и да предприема адекватни мерки. Нужно е районната администрация да разполага с необходимите средства за контрол и най-вече да прилага съществуващите наредби. Проблемът не е само в заведенията, а в липсата на контрол върху това, което се случва около тях. Шумните компании продължават да създават проблеми на живеещите в района дълго след като са напуснали заведенията.“

По темата за бъдещето на пространството около бившия паметник на Съветската армия Наделчев заяви, че решенията трябва да се вземат след консултация с гражданите.

„Нашето предложение е хората, които живеят в района, да бъдат попитани. Има различни инструменти – местен референдум, общо събрание на населението, местна гражданска инициатива. Това са механизми, чрез които гражданите могат да кажат какво искат да се случи с това пространство“, посочи той.

Сред темите, които Наделчев постави, бе и проблемът с графитите по фасадите на сградите.

„От години живея в района и много добре знам колко сериозен е този проблем. В много европейски градове има практика надрасканите фасади да бъдат почиствани незабавно. Не може разходите да остават изцяло за сметка на собствениците, защото те не са надраскали сградите си сами. Общината трябва да поеме своята отговорност и да реагира своевременно. Същевременно трябва да има и места, на които уличните артисти да могат да се изявяват легално“, заяви той.

В края на разговора Георги Наделчев отправи послание към избирателите в район „Средец“.

Георги Неделчев, кандидат за кмет на район „Средец“ на Български съюз за директна демокрация: „Хората не искат чудеса. Те искат някой да им отговаря ясно и навреме на въпросите, които поставят. Искат да имат връзка с администрацията и да виждат как проблемите им се формулират, проследяват и решават. Това е най-важното, което трябва да постигнем.“

Вижте целия разговор във видеото

#не искат чудеса #хората #Георги Неделчев #кандидат за кмет на район „Средец“ #Кандидат за кмет #администрация

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
2
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба Алино"
3
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба...
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и част от пътя Котел – Омуртаг (СНИМКИ)
4
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и...
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя се екстрадицията му
5
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя...
Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за измама за над 693 000 евро
6
Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
4
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
5
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Регионални

В сезона на мълниите, какво трябва да знаем за защитата на сградите?
В сезона на мълниите, какво трябва да знаем за защитата на сградите?
Най-малко 11 души са задържани при акция в столичния квартал "Христо Ботев" Най-малко 11 души са задържани при акция в столичния квартал "Христо Ботев"
Чете се за: 00:37 мин.
Доброволци се включват в разчистването на последиците от наводнението в село Тича Доброволци се включват в разчистването на последиците от наводнението в село Тича
Чете се за: 04:32 мин.
Второ класиране в детските градини: Свободните места в София са над 3000 Второ класиране в детските градини: Свободните места в София са над 3000
Чете се за: 00:37 мин.
Аферата „Баба Алино“: Регионалният министър пред депутатите по казуса с незаконния град Аферата „Баба Алино“: Регионалният министър пред депутатите по казуса с незаконния град
Чете се за: 00:40 мин.
След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и Вълчи дол След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и Вълчи дол
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и Вълчи дол
След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Доброволци се включват в разчистването на последиците от наводнението в село Тича Доброволци се включват в разчистването на последиците от наводнението в село Тича
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Кандидатът за кмет на район „Средец“ Георги Наделчев: Хората не искат чудеса, а администрация, която ги чува Кандидатът за кмет на район „Средец“ Георги Наделчев: Хората не искат чудеса, а администрация, която ги чува
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Среща ЕС - Западните балкани: Домакин на форума е Черна гора Среща ЕС - Западните балкани: Домакин на форума е Черна гора
Чете се за: 01:17 мин.
По света
След писмото на Зеленски до Путин: Тръмп нарече възможността за...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Аферата „Баба Алино“: Регионалният министър пред...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Румен Христов: Ще бъдем конструктивна опозиция и ще подкрепяме...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Човешка грешка е причинила инцидента между два трамвая в София, при...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ