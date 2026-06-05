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Среща ЕС - Западните балкани: Домакин на форума е Черна гора

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Чете се за: 01:17 мин.
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Премиерът Румен Радев ще участва на срещата на върха между ЕС и страните от Западните Балкани в Черна гора. Форумът се провежда в адриатическия курорт Тиват при засилени мерки за сигурност. Срещата е съпредседателствана от председателят на Европейския съвет Антонио Коща. В нея ще участва и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

Централна тема на форума е "Споделен просперитет и стабилност на ЕС и Западните Балкани". Лидерите ще обсъдят разширяването като се очаква да повторят пълната си подкрепа за перспективата за членство в ЕС на страните от региона. Черна гора се надява да стане 28-ата държава-членка на ЕС през 2028 г. и първата, която се присъединява към съюза след Хърватия през 2013 г. Срещата се провежда на фона на напрежение между Черна гора и Сърбия. Вчера Подгорица върна самолет с 87 сърби, определени като риск за сигурността на международния форум, и затегна контрола по границата.

#домакин на форума #Черна гора #Западни Балкани #среща #ЕС

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