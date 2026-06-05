Главният експерт по европейските въпроси в Белия дом напуска поста си

Главният експерт по европейските въпроси в Белия дом се очаква да напусне поста си в близките дни в рамките на кадрови промени, които според някои източници биха дали на държавния секретар Марко Рубио по-голям контрол върху изготвянето на политиките в Съвета за национална сигурност. Според четирима души, запознати с промените, но пожелали да ги коментират анонимно, се очаква Чарлз Маклафлин, старши директор по европейските и руските въпроси, да напусне поста си.

Европейски официални лица споделиха пред Ройтерс, че като цяло са харесвали Маклафлин на лично ниво и го описват като честен професионалист. Мнозина обаче също така смятат, че той е проявявал по-голям интерес към нормализирането на отношенията с Русия, отколкото към оказването на допълнителен натиск върху Москва. Макар последиците от напускането на Маклафлин за външната политика в крайна сметка да зависят от това кой ще го замести, някои от източниците на Ройтерс се надяват на човек с по-твърда позиция спрямо Русия.

Маклафлин не е отговорил на молбата на агенцията за коментар. Напоследък европейските съюзници на Вашингтон са все по-загрижени от посоката на американската политика под ръководството на президента Доналд Тръмп. Тръмп критикува остро европейските членки на НАТО, че не помагат на Съединените щати във войната им срещу Иран.