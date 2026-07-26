Старт на „Галата-Варна“: Над 200 души се включват в международния плувен маратон

В морската столица ще се проведе 86-тия Международен плувен маратон „Галата Варна”. Участие в него ще вземат над 200 плувци от 10 държави. След час ще бъде даден стартът на 86-ото издание на плувния маратон „Галата – Варна“ – най-старият плувен маратон в България. И тази година събитието събира стотици участници от страната и чужбина. По думите на директора на маратона, капитан I ранг Камен Кукуров, интересът към надпреварата остава изключително голям.

Камен Кукуров, капитан I ранг: „Към снощи имаше регистрирани онлайн 223 участници от осем държави. Към момента върви регистрация и на място. Както ми казаха моите приятели доброволци, вече има още 32-ма души. Надявам се до 8.30 часа, когато затваря регистрацията, те да станат около 50. Тоест на старта очакваме приблизително 270 участници.“

Маршрутът на маратона е с дължина около 4,5 километра, но реално преплуваното разстояние често е по-голямо заради спецификата на морето.

Камен Кукуров, капитан I ранг: „Трасето е около 4,5 км. Но тъй като морето не е басейн и плувците постоянно коригират посоката си, реално се преплуват над 5 километра. Най-доброто време зависи от състоянието на морето. През годините победителите са финиширали между 42 и около 50 минути.“

Той подчерта, че основната цел на събитието не е спортното съревнование, а популяризирането на плуването.

„Трябва да отбележим, че това не е състезание в истинския смисъл на думата. Това, което целим, е масовост – маратонът да се превърне в истински плувен празник.“

Финалът на маратона ще бъде на северната част на буна №2 на плаж „Буните“, където всички успешно завършили ще получат специален отличителен знак.

„Финалът е на северната част на буна №2, на плаж “Буните“, където ще бъде издигната арка. Всеки плувец, който премине през нея, ще получи отличителен знак, че успешно е преплувал маратона. Финалът се затваря 100 минути след пристигането на първия състезател“, уточни Кукуров.

Според него условията в морето тази сутрин са отлични и предполагат спокойно провеждане на маратона.

Камен Кукуров, капитан I ранг: „Тази сутрин едва ли може да има по-прекрасно море и по-добри атмосферни условия. Морето е около една степен по Бофорт, дори по-малко, вятър почти няма, не е толкова горещо. Очакванията са тези условия да се запазят до обяд, когато би трябвало да завършат всички участници. Дано морето и вятърът бъдат с нас и плувците да бъдат спокойни.“

Организаторите се надяват и тази година емблематичното за Варна събитие да се превърне в истински празник на плуването и да събере стотици любители на спорта по традиционното трасе между квартал „Галата“ и плаж „Буните“.

Вижте още в прякото включване на Нивелина Няголова