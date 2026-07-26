Бави ли се укрепването на голямото свлачище към благоевградския парк „Бачиново“?

Продължава укрепването на голямото свлачище по пътя за благоевградския парк „Бачиново“. След близо месец дейности преминаването в района е затруднено, а хората поставят въпроси за безопасността. 30 декара. Това е обхватът на най-рисковата зона по пътя за най-предпочитания парк в Югозапада. Докато обрушването на района тече и в момента, преминаващите настояват за повече мерки за безопасност.

Мария, пешеходец: „Наскоро имаше случай и бяха паднали камъни, хубаво ще е да се проверяват, защото тук има много движение, хората си пътуват, ходят до Бачиново постоянно.“ Бойко Котев, шофьор: „Скатът ми се струва необработен, според мен не би трябвало така да остане, орязаха хубавите дърва, мрежа.“

Работата по укрепването на опасния участък за момента върви по план и мерки за безопасност за взети, уверяват институциите. Нови проучвания на скалите обаче увеличават предварително планираната работа.

инж. Светла Захариева, зам.-кмет на община Благоевград: „Това се оказа доста сложен процес, работи се в момента по първия етап, на два етапа ще се изпълнява укрепването, тъй като се оказа, че срутището е свлачище, това доведе до ново проектиране, но ще почнем работа и по втория етап.“

Преминаването в района се осъществява двупосочно в една лента. А движението се регулира със светофар. Не са редки и случаите, в които заради бързането на шофьори от двете страни на пътя някои от тях минават и на червено. След обезопасяването на района и полагането на цялата мрежа по свлачището, с цел безопасност ще бъдат изградени и прегради. Очакванията са това да стане до края на годината.