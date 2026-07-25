Габриела Петрова: Беше важно пак да си сверя часовника

Габриела Петрова сподели, че е била важно да си свери отново часовника след спечелената титла в тройния скок на държавното първенство по лека атлетика в София. Състезателката на Локомотив Пловдив постигна личен рекорд за сезона в дисциплината с 14.37 метра, а утре ще се състезава и на дълъг скок.

„Беше важно да пак да си сверя часовника, да видя как сме се справили с подготовката. Доволна съм. Преустанових участие след третия опит, тъй като утре съм заявила да скачам дълъг скок. Във вкъщи обичам да скачам и дълъг скок от време на време, така че съвсем нормално“, заяви Петрова.

Христо Илиев, който триумфира в спринта на 100 метра при мъжете, бе доволен от своя резултат от 10.36 секунди.

„От резултата съм доволен, въпреки че на минус 1.6 вятър. Мисля, че това е много задоволителен резултат“, лаконичен бе той.

На другия полюс бе Радина Величкова, която спечели титлата на 100 метра при жените с 11.72 секунди, но тя сподели, че за нея е по-важен този сезон е резултатът.

„Не съм доволна, защото титлата за мен не е успеха, който търся. Този сезон търся резултат, който все още не успях да постигна“, каза Величкова.

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