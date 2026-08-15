Испания и Хърватия в големия финал на eвропейското по водна топка във Варна

Испания и Хърватия ще определят новия европейски шампион по водна топка за мъже до 20 години, група Елит. Двата отбора достигнаха до големия финал на първенството във Варна след убедителни победи в полуфиналите.

Испанците първи си осигуриха място в решаващия двубой, след като се наложиха над Черна гора с 15:10. Иберийците поставиха основите на успеха още в първата четвърт, която спечелиха с 5:1, а на почивката вече водеха с 9:4. Черногорците успяха да намалят част от изоставането си в третата част, но Испания не позволи обрат и затвори срещата с 15:10.

Още по-категорично беше представянето на Хърватия, която елиминира Италия след 19:11. Хърватите поведоха с 6:2 още след първите осем минути и постепенно увеличаваха аванса си, за да стигнат без сериозни проблеми до мача за златните медали.

Финалът между Испания и Хърватия е в неделя от 20:00 часа във Варна, като двубоят ще може да бъде гледан пряко на сайта на БНТ.

Преди него ще бъдат разпределени бронзовите отличия. От 18:00 часа Черна гора и Италия ще се изправят една срещу друга в малкия финал.

В битката за местата от пето до осмо Унгария победи Гърция със 17:10, докато Сърбия надделя над Германия с 20:15. Така от 14:30 часа Гърция и Германия ще определят седмия в крайното класиране, а от 16:15 часа Унгария и Сърбия ще спорят за петата позиция.

В останалите мачове Малта спечели срещу Нидерландия и завърши на девето място, докато Франция победи Турция с 18:9 в двубоя за 11-ата позиция.

Българският национален отбор приключи участието си в шампионата, като най-важната цел беше изпълнена – младите „лъвове“ запазиха мястото си в Елитната група на европейското първенство.







