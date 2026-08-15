19-годишният Йоханес Либман пренаписа историята със световен рекорд на 1500 метра свободен стил

Германският плувец Йоханес Либман направи историческо плуване на Европейското първенство в Париж. Само на 19 години той постави нов световен рекорд на 1500 метра свободен стил, спирайки хронометрите на 14:26.79 минути.

С феноменалното си представяне Либман се превърна в първия състезател в историята, който премина границата от 14 минути и 30 секунди в една от най-тежките дисциплини в плуването.

Германецът подобри с почти четири секунди досегашния световен рекорд на американеца Боби Финке – 14:30.67 минути. Либман не само заслужи европейската титла, но и остави сериозна следа в историята на дисциплината с постижението си във френската столица.

Битката за останалите места на почетната стълбичка остана далеч зад новия световен рекордьор. Унгарецът Залан Шаркани спечели сребърния медал с 14:39.45 минути, а още един представител на Германия – Оливер Клемет, завърши трети с 14:40.64.

По този начин Германия изпрати двама свои плувци на подиума, но вечерта безспорно принадлежеше на 19-годишния Либман и историческия му резултат.

Това е третият световен рекорд на Европейското първенство в Париж. Предишните две върхови постижения бяха дело на италианката Сара Къртис, която на два пъти подобри световния рекорд на 50 метра гръб при жените – първо в полуфиналите, а след това и във финала.







