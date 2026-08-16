Гледайте финалния двубой от европейското първенство по водна топка U20 на живо на сайта на БНТ

Варна приема европейското първенство по водна топка U20. Шампионатът се провежда от 10 до 16 август.

Българският национален отбор завърши на 14-о място. В последния си двубой "трикольорите“ загубиха от Румъния с 11:15. Въпреки загубата националите постигнаха една от важните си цели на турнира – запазиха мястото на страната в елитната група. Всички срещи на България бяха предавани на живо на сайта на БНТ.

Финалът Испания - Хърватия е в неделя, 16 август от 20:00.



Това е 29-ото издание на елитния континетален турнир за тази възраст, като срещите се играят на открития плувен комплекс „Приморски“.

В шампионата участват 16 от най-добрите национални отбори на Европа. Защитаващ титлата шампион е тимът на Хърватия, който спечели златото през 2024 г. в Бургас.

Гледайте полуфиналите и финала на европейското първенство по водна топка U20 на живо на сайта на БНТ!