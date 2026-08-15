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Испания, Хърватия, Италия и Черна гора са полуфиналистите на европейското първенство по водна топка U20

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Спорт
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В полуфиналите в събота от 17:45 часа Испания ще играе срещу Черна гора, а от 19:30 часа Хърватия среща Италия. И двете среще ще бъдат излъчени на сайта на БНТ.

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Отборите на Испания, Хърватия, Италия и Черна гора се класираха за полуфиналите на европейското първенство (ЕП) по водна топка за мъже до 20 години, група Елит, което се провежда във Варна.

В първия четвъртфинал от програмата Испания надделя над Унгария с 13:7 (2:3, 4:2, 4:1, 3:1).

Във втория четвъртфинал Сърбия отстъпи на Хърватия с 13:14 (4:4, 2:3, 3:4, 4:3).

В третата среща от този етап на надпреварата Италия победи Германия с 16:10 (4:5, 3:1, 5:3, 4:1), а в последния мач от четвъртфиналите Гърция и Черна гора изиграха изключително оспорван двубой, който завърши наравно 18:18 в редовното време (6:6, 6:6, 2:2, 4:4). При дузпите двата отбора изпълниха по 12 наказателни удари, при които последното изпълнените на Константинос Белесис бе спасено от вратаря на Черна гора Марко Пейович, който изпрати отбора си на полуфиналите с краен резултат 30:29 за черногорците.

В полуфиналите в събота от 17:45 часа Испания ще играе срещу Черна гора, а от 19:30 часа Хърватия среща Италия. И двете срещи ще бъдат излъчени на сайта на БНТ.

От 13:30 и от 16:00 часа са срещите за разпределение на местата от 5-о до 8-о. Първият двубой е между Унгария и Гърция, а вторият мач противопоставя Сърбия на Германия.

В срещите за класиране от 9-о до 12-о място, в първия двубой Турция отстъпи на Малта с 18:19 (3:1, 4:2, 4:5, 3:6, 4:5) след изпълнение на наказателни удари, в редовното време мачът завърши 14:14.

Във втория двубой Нидерландия победи Франция с 19:9 (4:4, 4:1, 4:1, 7:3). В събота от 11:45 часа Малта ще играе с Нидерландия за 9-о място на първенството, а от 10:45 Турция ще спори с Франция за 11-о място.

България изигра последния си мач от първенството. Националите ни отстъпиха на Румъния с 11:15 (2:3, 1:4, 3:5, 5:3) и заеха 14-о място в надпреварата. Независимо от резултата, България запази мястото си в елитната група за мъже до 20 години. От нея отпаднаха Словения и Чехия.

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#европейско първенство по водна топка до 20 години във Варна

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