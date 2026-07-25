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Аромат на домашна баница и локум съблазняваха софиянци на ул. "Алеко Константинов"

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Жителите на "Оборище" отново се събраха на "Голямата маса"

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В столичния квартал "Оборище" отново се събраха около „Голямата маса". В летния предиобед на ул. "Алеко Константинов" ухаеше на домашна баница и локум, а доброто настроение на събралите се, за да споделят общата трапеза и хубавата музика, направиха от съботния ден истинско събитие.

Музика и аромат на домашно приготвена храна - това е "Голямата маса", която за втори път тази година събира хората от един от най-старите столични квартали - "Оборище". Храната привлича, но истинската радост е в общуването и споделеното преживяване.

Евгени: "Приготвили сме френски терин от фоа гра, който върви много със сладко от смокини, които са желирани и не са меки, освен това госпожата е донесла просеник, задължително има френски сирена да не ни пада нивото, има фермерски хляб със два вида квас и ти? овесена каша! вегански неща - овесена каша. Сега чакаме виното, а накрая завършваме като истински джентълмени с десертно вино от малини."

Симона Василева, организатор: "Абсолютен акцент в програмат в 1 часа приветстваме всички да донесат домашно приготвена баница - солена или сладка, всички са добре дошли да приготвягт своите домшни рецепти и да ни очароват, жури ще отсъди кой е победителят."

Конкурсът даде възможност на участниците да се докажат пред журито като кулинари като приготвят най-любимите си домшни рецепти.

Ива Екимова: "Моята баница е солена и в нея импровизирах нещо, което за пръви път правя. Сложих пресен лук и тиквички, надявам се да е станла вкусна, нямам търпение журито а я опита."

Даниела: "Нещо, което екстра направих е, че сложих една от корите я сложих вътре, че стана по-рядка, исках да е по-гъста и стана изключително вкусно."

Тук до мен журито вече започна да опитва баниците, за да избере кой е донесъл най-вкусната сладка баница и кой е донесъл най-вкусната солена баница.

Адриана Михайлова, член на журито: "Имаме учасници със спанак, със локум, със картофи и тиквички май, най-разнообразни, имаме даже и кето баница. Всеки един участник се оценява в няколко критерия - по вид, по вкус, по плънка и със общ резултат."

Следващата "Голяма маса" ще събере софиянци през септември, но все още е неясно на коя улица ще бъде опъната този път.

#ул. Алеко Константинов #"Голямата маса" #София

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