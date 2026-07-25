Феновете на Спартак Варна събраха пари за нов автобус на тима

В началото на юни феновете на Спартак Варна започнаха мащабна кампания за набиране на средства за автобус за представителния отбор и днес той вече е факт. Каузата, организирана в социалните мрежи, обединява привържениците в труден за клуба момент и в нея се включват капитаните и треньорът на Спартак.

"Решихме, вместо да чакаме някой друг, да направим всичко възможно за нашия клуб, да има автобус, с който да се придвижва и да носи точки в дома. За 3 седмици събрахме парите, купихме автобуса да се возят комфортно, да са живи и здрави, безаварийно да пътуват", сподели Марин Кръстев, който е един от феновете на "соколите".

Брандирането на автобуса с логото на Спартак в синьо-белите клубни цветове и основния му символ Сокола също са направени безвъзмездно от привърженици на отбора с пожелание за много победи и успехи.

Повече можете да видите във видеото!