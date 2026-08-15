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Рени Карачомакова: Бразилия вече е сред най-добрите в света, успехите са плод на много труд

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Спорт
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Треньорката на бразилския ансамбъл определи психиката като решаващ фактор в изключително изравнената конкуренция в световната художествена гимнастика

Рени Карачомакова: Бразилия вече е сред най-добрите в света, успехите са плод на много труд
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Треньорката на националния ансамбъл на Бразилия по художествена гимнастика Рени Карачомакова не скри задоволството си след поредното силно представяне на южноамериканския тим. Бразилките стигнаха до медал в многобоя и олимпийска квота, затвърждавайки мястото си сред водещите сили в световната художествена гимнастика.

Според Карачомакова постигнатото не е изненада, а закономерен резултат от дългогодишната работа на целия екип.

"Наистина невероятен успех, но в интерес на истината беше очакван. Това не е плод на късмет, а на много работа, усилия и колективен труд“, заяви специалистът.

Възходът на бразилската школа не е започнал през последните месеци. Карачомакова посочи, че основите на сегашните резултати са положени преди пет-шест години, когато ансамбълът постепенно започва да се доближава до световния елит.

"За първи път спечелихме призово отличие в многобоя миналата година в Рио де Жанейро, когато бяхме домакини. Сега за съжаление останахме на крачка от сребърния медал. Този подем започна преди пет-шест години. Първо започнахме да се нареждаме сред първите осем, а сега, с много усилия, вече сме сред най-добрите“, обясни Карачомакова.

Треньорката обърна специално внимание и на сериозното изравняване на силите в художествената гимнастика. Според нея вече има голяма група от ансамбли, които притежават качествата да се борят за челните позиции на всяко голямо първенство.

'Има 10-12 отбора в световната художествена гимнастика, които са абсолютно равностойни. Вече всичко е въпрос на психика. Не е толкова до физическата подготовка, защото всички са подготвени, всички работят и тренират усилено“, коментира тя.

Именно способността на гимнастичките да издържат на напрежението в решаващия момент според Карачомакова все по-често определя разпределението на медалите.

'Вече е въпрос на психика – който успее да издържи и да изиграе съчетанията си без грешка. Това е тайната“, завърши Рени Карачомакова.



#ансамбъл на Бразилия по художествена гимнастика #световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт 2026 #Рени Карачомакова

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