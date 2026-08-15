Рени Карачомакова: Бразилия вече е сред най-добрите в света, успехите са плод на много труд

Треньорката на националния ансамбъл на Бразилия по художествена гимнастика Рени Карачомакова не скри задоволството си след поредното силно представяне на южноамериканския тим. Бразилките стигнаха до медал в многобоя и олимпийска квота, затвърждавайки мястото си сред водещите сили в световната художествена гимнастика.

Според Карачомакова постигнатото не е изненада, а закономерен резултат от дългогодишната работа на целия екип.

"Наистина невероятен успех, но в интерес на истината беше очакван. Това не е плод на късмет, а на много работа, усилия и колективен труд“, заяви специалистът.

Възходът на бразилската школа не е започнал през последните месеци. Карачомакова посочи, че основите на сегашните резултати са положени преди пет-шест години, когато ансамбълът постепенно започва да се доближава до световния елит.

"За първи път спечелихме призово отличие в многобоя миналата година в Рио де Жанейро, когато бяхме домакини. Сега за съжаление останахме на крачка от сребърния медал. Този подем започна преди пет-шест години. Първо започнахме да се нареждаме сред първите осем, а сега, с много усилия, вече сме сред най-добрите“, обясни Карачомакова.

Треньорката обърна специално внимание и на сериозното изравняване на силите в художествената гимнастика. Според нея вече има голяма група от ансамбли, които притежават качествата да се борят за челните позиции на всяко голямо първенство.

'Има 10-12 отбора в световната художествена гимнастика, които са абсолютно равностойни. Вече всичко е въпрос на психика. Не е толкова до физическата подготовка, защото всички са подготвени, всички работят и тренират усилено“, коментира тя.

Именно способността на гимнастичките да издържат на напрежението в решаващия момент според Карачомакова все по-често определя разпределението на медалите.