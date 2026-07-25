Изборите за президент у нас могат да се проведат между 25 октомври и 22 ноември

По Конституция Народното събрание насрочва изборите за президент. Изборът се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия президент изтича на 22 януари 2027 г.

Така най-ранна дата за президентския вот е 25 октомври, когато сменяме часа от лятно към зимно часово време. Евентуалният балотаж би бил на 1 ноември.

Вторият вариант е избори на 1-и и балотаж на 8 ноември.

Ако вотът е на 8 ноември, то вторият тур би бил на 15.

И последният вариант е избори на 15 и балотаж на 22 ноември.