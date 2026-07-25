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Злато за Габриела Петрова на държавното по лека атлетика

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Спорт
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Състезателката на Локомотив Пловдив бе над всички в тройния скок.

злато габриела петрова държавното лека атлетика
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Габриела Петрова се окичи със златото на държавното първенство по лека атлетика. Състезателката на Локомотив Пловдив бе над всички в тройния скок при жените с 14.37 метра. Така тя изравни личния си рекорд за сезона в дисциплината.

Галина Николова (Хеброс Харманли) стигна до среброто с личен рекорд от 13.42 м, а Анжелина Петкова (СКЛА Ивайло Младенов) се качи на почетната стълбичка с 13.01 м. Александра Начева от Ботев Пловдив остана без измерен резултат след три неуспешни опита.

Националната титла в спринта на 100 м при мъжете е за Христо Илиев (Михаил Желев - Сливен), който триумфира с резултат 10.36 секунди. Сребърния медал заслужи Никола Караманолов (Радио 999 - Ямбол) с 10.42, а бронзът отиде при Деян Цветанов (СКЛА Ивайло Младенов) с 10.57. Четвъртото място си поделиха Георги Петков (КЛАСА) и Дилян Чернополски (Евър - Варна), които записаха еднакво време - 10.70.

Радина Величкова (Ботев Пловдив) е новата шампионка на 100 м при жените с 11.72 секунди. Рая Димитрова (Свети Георги) финишира втора с 11.83 сек, а шампионката за 2025 година Кристен Радукaнова (Радукaнови) заслужи бронза с 11.89. Спринтът се проведе при безветрие - 0.0 м/сек.

Ива Деливерска (Енерджи-Пловдив) спечели националната титла на 100 м с препятствия при жените. Тя финишира за 14.10 сек при насрещен вятър от -1.9 м/сек. Нейна подгласничка стана Емили Кирякова (Супер спорт Варна) с 14.20 сек, а Файна Кара (СК Обзор 2024) завърши трета с 14.43 сек.

#Държавно първенство по лека атлетика в София 2026 #Габриела Петрова

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