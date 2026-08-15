Ансамбълът на България заема 5-о място след първите две групи в многобоя на световния шампионат

Ансамбълът на България заема пето място след първите две от общо три групи на финала в многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт.

Тимът в състав Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова изигра силно първата си композиция с три обръча и два чифта бухалки и получи оценка от 27.700 точки, от които 13.200 трудност, 7.050 изпълнение, 7.450 артистичност.

На пет топки възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева имаха едно изпускане и съдиите им дадоха 26.900 (12.600, 6.550, 7.750). Така България събра актив от 54.600 точки и е на петата позиция до момента.

След втората група родните грации са с трета оценка на смесеното съчетание и с пета по сила на топки. Първите осем отбора се класират за финалите на отделните уреди утре.

Начело в класирането за многобоя след втория поток е европейският шампион и трикратен бронзов медалист от първенства на планетата Испания със сбор от 57.450 точки (28.500 пет топки и 28.950 обръчи и бухалки). На второ място е световният вицешампион Бразилия с 55.500 (26.800 и 28.700), пред домакините от Германия с 55.050 (27.700 и 27.350).

В топ 6 са Украйна с 54.900, България 54.600 и олимпийският шампион Китай с 54.200.

До края на многобоя има още един поток, в който са съставите на световния шампион Япония, Русия, Беларус, Франция и други. Надпреварата ще приключи около 18:40 часа българско време. След това ще станат ясни медалистите при ансамблите, финалистите на отделните уреди и призьорите в отборното класиране.

Общо 42 ансамбъла участват в многобоя, а първите три в подреждането ще получат квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

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