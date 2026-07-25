След наводнение, унищожило 15 ретро автомобила: Жител на Цар Калоян осъди общината заради непочистено дере

Жител на Цар Калоян осъди общината, след като преди четири години наводнение унищожи дома му и помете колекцията му от 15 ретро автомобила. Апелативният съд във Варна окончателно постанови, че местната власт е отговорна за нанесените щети, защото не е изпълнила задълженията си да почисти дерето на реката.

Когато природната стихия връхлети, представителите на институциите често вдигат рамене и сочат небето. Адвокат Калоян Монев обаче променя правилата на играта като доказва в съда, че зад бедствието в Цар Калоян се крие административно бездействие.

В случая не дъждът, а затлаченото дере на река Хлебаровска е причина за потопа. Проблем, за който местната власт многократно е уведомявана, но е избрала да игнорира.

д-р Калоян Монев, адвокат: "Община Цар Калоян е следвало да извърши съответните хидро мероприятия тук, за да може това дере да има някакъв дебит на оттичане. Моят доверител дойде при мен с мисълта не толкова за себе си да вземе някакво обезщетение, а да накара общинската администрация да си свърши работата. За съжаление от всички негативни емоции се разболя, има онко заболяване, трябва да се лекува и дано успее."

Съдебната победа обаче не връща спокойствието на местните жители.

4 години след наводнението, дерето на реката продължава да е запушено от дървета и храсти, а при всяка капка дъжд хората се страхуват реката да не влезе в домовете им.

Петко Бобев: "Трябва да търсим вече друго населено място." Лилия Тодорова: "Дъщеря ми беше малка на тавана я качих. От прозореца пералня, фризери, всичко беше на двора. Това е стрес, природна работа, но като не се поддържа, ако малко от малко се поддържа няма да е така.Никой не минава тук да почиства."

Въпреки че съдебното решение доказва цената на бездействието , остава въпроса ще бъде ли почистено дерето или природата отново ще напомни колко скъпо струва отлагането на проблема.

Шукри Джамферов, зам.-кмет на Община Цар Калоян:"След това наводнение видели сме, че е намаляла проводимостта на това дере, че има основания да се направи и след това нали хептян буреняса. - Те са минали 4 години, колко ще минат още докато се почисти? Скоро ще се почисти, няма да минат още 4 години, защото има и поръчка направена, трябва да търсим и финансиране. Като държавата не откликва, общината такива средства няма как да отдели. С 200 хиляди евро капиталови разходи няма как да стане тази работа."

За да спре реката да излиза от коритото си трябва да се изгради 4 километра подпорна стена. Засега Общината е успяла да направи само 200 метра.