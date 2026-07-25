Две години и половина по-късно: Родителите на изчезналата Ивана все още се надяват да видят детето си

След като Наталия от варненското село Константиново беше открита след близо месец в неизвестност - още едни родители таят надежда, че изчезналата им дъщеря ще се прибере у дома.

Мария и Иван Георгиеви от Дупница всеки ден чакат информация за Ивана. Детето изчезна безследно преди две години и половина и въпреки мащабните издирвателни действия от нея няма следа.

Мария Георгиева, майка на Ивана: "Това напомня за моментите, когато сме били щастливи заедно. Моментите, които се надявам да се върнат час по-скоро. Една майка умолява всички институции да помогнат в разрешаването на този случай."

През февруари 2024-та 17-годишната тогава ученичка си тръгва от училище, оставя телефона си и повече не се връща. Година след изчезването ѝ полицията преустанови мащабното претърсване на терен, а Ивана беше обявена за международно издирване.

Мария Георгиева, майка на Ивана: "Човек не може да спи, когато не знае детето му къде е, дали е на топло, дали е добре, дали се храни, дали е живо и здраво, при всяко обаждане, ние се надяваме, че някаква следа е открита и че щастливата развръзка ще дойда всеки момент."

Миналата седмица получили обаждане от полицията.

Мария Георгиева, майка на Ивана: "Имаше сигнал за момиче, забелязано в столичен мол, което много прилича на нея. Отзовахме се, разследващия по делото ни показа снимки, но се установи, че момичето, което е забелязано, не е Ивана. Но все пак се радваме, че хората не са забравили случая."

Родителите на Ивана продължават да я търсят активно и сами. Постоянно публикуват нейни снимки в социалните мрежи и в групи на различни европейски страни с надеждата, че някой извън България може да я разпознае.

Георги Георгиев, баща на Ивана: "Такива напреднали технологии има и да не може да се разбере къде е изчезнал някой човек, не знам вече."

От Районната прокуратура в Кюстендил уточниха, че наказателното производство временно е спряно, защото няма открит извършител, но издирването на момичето продължава, включително и на международно ниво.

От края на 2012 г., в България има Национална телефонна линия, на която се приемат съобщения за изчезнали деца и се предоставя емоционална, социална и юридическа подкрепа на децата и техните семейства. Телефон 116 000 е денонощен и напълно безплатен, уточняват от Фондация „Център Надя“, които управляват горещата телефонна линия.

д-р Росанка Венелинова, психиатър и директор на фондация “Център Надя”: "Първите 24 часа са изключително важни, за да се започне издирвателната дейност. Подаването на сигнала някак не отпада ангажимента на човека, който подава сигнал много бързо, роднини и близки да отидат да подадат писмен сигнал в най-близко районно полицейско управление, защото тогава започва и стартира, каквато и да е издирвателна дейност. Другото е просто събиране на информация."

Всяка година на горещия телефон се получават между 800 и 900 сигнала за различни случаи – бягства на деца, родителски отвличания, изгубени деца. В повечето случаи те се откриват в рамките на няколко дни.