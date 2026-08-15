БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Леон Маршан триумфира пред родна публика с първата си индивидуална европейска титла

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Запази

Френската звезда спечели златото на 200 метра бътерфлай в Париж, а вечерта предложи още един световен рекорд и редица силни резултати

Леон Маршан триумфира пред родна публика с първата си индивидуална европейска титла
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Френската плувна звезда Леон Маршан спечели първата индивидуална европейска титла в кариерата си, след като триумфира във финала на 200 метра бътерфлай на Европейското първенство в Париж.

Пред своя публика Маршан показа класата си и финишира за 1:52.72 минути, оставяйки конкурентите си на повече от секунда зад себе си.

Унгарецът Ричард Мартин заслужи сребърния медал с 1:54.06 минути, а само седем стотни след него Апостолос Сискос от Гърция завърши трети с 1:54.13.

Друг от унгарските претенденти – Хуберт Кош, започна силно и водеше след първата половина от дистанцията. Той обаче не успя да запази темпото на Маршан и в крайна сметка остана на шеста позиция.

Италия също имаше повод за празник във финала на 50 метра бруст при мъжете. Николо Мартиненги грабна европейската титла с 26.57 секунди. Зад него се получи пълно равенство – Симоне Черасуоло от Италия и Коен Де Гроот от Нидерландия записаха по 26.62 секунди и поделиха второто място.

При жените Катаржина Васик поднесе едно от силните представяния на вечерта. Полякинята стана европейска шампионка на 50 метра свободен стил с 23.84 секунди, изпреварвайки само с две стотни трикратната олимпийска шампионка Сара Шьострьом. Шведката остана със среброто след 23.86, а италианката Сара Къртис допълни подиума с 23.99.

Великобритания заслужи златните медали в смесената щафета на 4 по 200 метра свободен стил. Британците финишираха за 7:24.13 минути, поставяйки нов рекорд на европейските първенства. Германия взе среброто със 7:25.43, а състезаващите се с неутрален статут руски плувци останаха трети със 7:26.35.

Голямото постижение на вечерта обаче дойде от едва 19-годишния Йоханес Либман. Германецът постави нов световен рекорд на 1500 метра свободен стил с феноменалните 14:26.79 минути, превръщайки се в първия плувец в историята, слязъл под границата от 14:30 минути.

Рекордът на Либман е третото световно върхово постижение на Европейското първенство в Париж, след като по-рано италианката Сара Къртис на два пъти подобри рекорда на 50 метра гръб при жените.

#Европейско първенство по плувни спортове в Париж # Леон Маршан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалите от европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
1
Гледайте финалите от европейското първенство по лека атлетика в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
2
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Бум на близнаци в "Майчин дом": За 7 дни през август се родиха 7 двойки близнаци
5
Бум на близнаци в "Майчин дом": За 7 дни през август се...
На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника
6
На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир...

Най-четени

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Гледайте финалите от европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
3
Гледайте финалите от европейското първенство по лека атлетика в...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
5
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
6
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...

Още от: Водни спортове

Гледайте финалния двубой от европейското първенство по водна топка U20 на живо на сайта на БНТ
Гледайте финалния двубой от европейското първенство по водна топка U20 на живо на сайта на БНТ
Кейт Дъглас счупи световния рекорд на 50 метра свободен стил Кейт Дъглас счупи световния рекорд на 50 метра свободен стил
Чете се за: 02:02 мин.
Испания и Хърватия в големия финал на eвропейското по водна топка във Варна Испания и Хърватия в големия финал на eвропейското по водна топка във Варна
Чете се за: 02:15 мин.
19-годишният Йоханес Либман пренаписа историята със световен рекорд на 1500 метра свободен стил 19-годишният Йоханес Либман пренаписа историята със световен рекорд на 1500 метра свободен стил
Чете се за: 01:45 мин.
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
30900
Чете се за: 00:50 мин.
Диана Петкова е втора резерва за полуфиналите на 50 метра бруст на европейското първенство по плуване Диана Петкова е втора резерва за полуфиналите на 50 метра бруст на европейското първенство по плуване
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

16 задържани при акция срещу неонацистка група в Пловдив
16 задържани при акция срещу неонацистка група в Пловдив
Чете се за: 01:02 мин.
Криминално
Войната в Украйна: Ракетна атака срещу Киев и нападение с дронове срещу Москва Войната в Украйна: Ракетна атака срещу Киев и нападение с дронове срещу Москва
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Пожари продължават да бушуват на много места в Европа Пожари продължават да бушуват на много места в Европа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Жега до 35° в понеделник, във вторник – бури и градушки Жега до 35° в понеделник, във вторник – бури и градушки
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Ще има ли „Еврогларус“ на „Евровизия 2027“?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Седем души са задържани за отвличане, побой и грабеж на 26-годишна...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Критично ниско ниво на Дунав: Спират фериботи, експерти предлагат...
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Археологически ребуси край Скутаре. Разгадаха ли произхода на...
Чете се за: 12:37 мин.
Новини от миналото
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ