Леон Маршан триумфира пред родна публика с първата си индивидуална европейска титла

Френската плувна звезда Леон Маршан спечели първата индивидуална европейска титла в кариерата си, след като триумфира във финала на 200 метра бътерфлай на Европейското първенство в Париж.

Пред своя публика Маршан показа класата си и финишира за 1:52.72 минути, оставяйки конкурентите си на повече от секунда зад себе си.

Унгарецът Ричард Мартин заслужи сребърния медал с 1:54.06 минути, а само седем стотни след него Апостолос Сискос от Гърция завърши трети с 1:54.13.

Друг от унгарските претенденти – Хуберт Кош, започна силно и водеше след първата половина от дистанцията. Той обаче не успя да запази темпото на Маршан и в крайна сметка остана на шеста позиция.

Италия също имаше повод за празник във финала на 50 метра бруст при мъжете. Николо Мартиненги грабна европейската титла с 26.57 секунди. Зад него се получи пълно равенство – Симоне Черасуоло от Италия и Коен Де Гроот от Нидерландия записаха по 26.62 секунди и поделиха второто място.

При жените Катаржина Васик поднесе едно от силните представяния на вечерта. Полякинята стана европейска шампионка на 50 метра свободен стил с 23.84 секунди, изпреварвайки само с две стотни трикратната олимпийска шампионка Сара Шьострьом. Шведката остана със среброто след 23.86, а италианката Сара Къртис допълни подиума с 23.99.

Великобритания заслужи златните медали в смесената щафета на 4 по 200 метра свободен стил. Британците финишираха за 7:24.13 минути, поставяйки нов рекорд на европейските първенства. Германия взе среброто със 7:25.43, а състезаващите се с неутрален статут руски плувци останаха трети със 7:26.35.

Голямото постижение на вечерта обаче дойде от едва 19-годишния Йоханес Либман. Германецът постави нов световен рекорд на 1500 метра свободен стил с феноменалните 14:26.79 минути, превръщайки се в първия плувец в историята, слязъл под границата от 14:30 минути.

Рекордът на Либман е третото световно върхово постижение на Европейското първенство в Париж, след като по-рано италианката Сара Къртис на два пъти подобри рекорда на 50 метра гръб при жените.