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Кейт Дъглас счупи световния рекорд на 50 метра свободен стил

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Спорт
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24-годишната американка спря хронометрите на 23.49 секунди и подобри върховото постижение на съотборничката си Гретхен Уолш

Кейт Дъглас счупи световния рекорд на 50 метра свободен стил
Снимка: AP Photo
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Американската плувкиня Кейт Дъглас постави нов световен рекорд на 50 метра свободен стил при жените по време на предварителните серии на шампионата "Пан Пасифик“ в Ървайн, Калифорния.

24-годишната американка демонстрира впечатляваща скорост и завърши дистанцията за 23.49 секунди, с което свали шест стотни от досегашния световен рекорд.

Предишното върхово постижение принадлежеше на нейната сънародничка и съотборничка Гретхен Уолш, която през юни в Рим записа 23.55 секунди.

Това не е първият случай през сезона, в който Дъглас поставя световен рекорд в най-късия плувен спринт. На 19 юни по време на турнира TYR Pro Swim Series в Индианаполис тя постигна 23.59 секунди, но само девет дни по-късно Уолш отговори с още по-силен резултат и отне върховото постижение.

Сега Дъглас отново си върна световния рекорд и направи това още в предварителните серии на „Пан Пасифик“.

Уолш стартира в серията непосредствено след новата световна рекордьорка и също показа силно плуване, но остана зад нея с 23.78 секунди.

Дъглас е сред големите имена в американското плуване и вече има пет олимпийски медала в кариерата си. Тя е и световна вицешампионка на 50 метра свободен стил от 2024 година, макар че не участва в тази дисциплина на Олимпийските игри в Париж.

Рекордът от 23.49 секунди е първото индивидуално световно върхово постижение на тазгодишния шампионат „Пан Пасифик“, който събира водещи плувци от държави като САЩ, Австралия, Канада, Япония и Китай.

#Кейт Дъглас

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