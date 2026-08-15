Кейт Дъглас счупи световния рекорд на 50 метра свободен стил

24-годишната американка спря хронометрите на 23.49 секунди и подобри върховото постижение на съотборничката си Гретхен Уолш
Американската плувкиня Кейт Дъглас постави нов световен рекорд на 50 метра свободен стил при жените по време на предварителните серии на шампионата "Пан Пасифик“ в Ървайн, Калифорния.
24-годишната американка демонстрира впечатляваща скорост и завърши дистанцията за 23.49 секунди, с което свали шест стотни от досегашния световен рекорд.
Предишното върхово постижение принадлежеше на нейната сънародничка и съотборничка Гретхен Уолш, която през юни в Рим записа 23.55 секунди.
Това не е първият случай през сезона, в който Дъглас поставя световен рекорд в най-късия плувен спринт. На 19 юни по време на турнира TYR Pro Swim Series в Индианаполис тя постигна 23.59 секунди, но само девет дни по-късно Уолш отговори с още по-силен резултат и отне върховото постижение.
Сега Дъглас отново си върна световния рекорд и направи това още в предварителните серии на „Пан Пасифик“.
Уолш стартира в серията непосредствено след новата световна рекордьорка и също показа силно плуване, но остана зад нея с 23.78 секунди.
Дъглас е сред големите имена в американското плуване и вече има пет олимпийски медала в кариерата си. Тя е и световна вицешампионка на 50 метра свободен стил от 2024 година, макар че не участва в тази дисциплина на Олимпийските игри в Париж.
Рекордът от 23.49 секунди е първото индивидуално световно върхово постижение на тазгодишния шампионат „Пан Пасифик“, който събира водещи плувци от държави като САЩ, Австралия, Канада, Япония и Китай.