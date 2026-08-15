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Трима български борци откриват участието ни на световното първенство до 20 години

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Спорт
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Христо Валентинов, Валентин Валентинов и Алан Дзабиев излизат на тепиха в Братислава още в първия ден на шампионата

андрей атанасов алан дзабиев борят репешажите европейското години
Снимка: БТА
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Трима български представители ще поставят началото на родното участие на световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава. Надпреварата в словашката столица стартира в неделя, като първите схватки са от 11:00 часа.

В класическия стил при 77-килограмовите Христо Валентинов ще започне директно от следващия етап, където очаква победителя от двубоя между представители на Сърбия и Индия.

При 87-килограмовите Валентин Валентинов ще има сериозно изпитание още в първата си среща. Българинът ще се изправи срещу Алихан Тагаев от Казахстан, който по-рано през тази година завърши на второ място на Азиатското първенство.

Третият ни представител в откриващия ден е Алан Дзабиев. В тежката категория до 130 килограма негов съперник ще бъде узбекистанецът Явохир Шодияров. Той пристига в Братислава със сериозна визитка, след като зае четвърто място на Азиатското първенство до 23 години.

Българското участие ще продължи и в следващите дни. В понеделник на тепиха ще видим Калоян Иванов в категория до 55 кг, Кристиян Миленков до 67 кг и Радостин Василев до 97 кг.

Във вторник идва ред на още двама български борци – Живко Хинков при 60-килограмовите и Мартин Шишеков в категория до 82 кг.

Така България ще бъде представена от общо осем борци в изброените категории, които ще преследват силно класиране и отличия на световния шампионат в Братислава.

#Валентин Валентинов #Световно първенство по борба за младежи и девойки до 20 години #Алан Дзабиев #Христо Валентинов

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