Армен Назарян и БФ Борба възстановяват диалога в името на националния отбор

Българската федерация по борба и двукратният олимпийски шампион Армен Назарян направиха важна крачка към нормализиране на отношенията в националния отбор по класическа борба. На работна среща между Управителния съвет на федерацията и легендарния състезател бяха постигнати договорености, насочени към възстановяване на диалога между ръководството, националния тим и представителите на СК Борба ЦСКА.

В срещата участие взе и новият старши треньор на националния отбор Андрей Димитров. По негово настояване федерацията ще изпрати нова покана до Едмонд и Гриша Назарян, както и до останалите състезатели на клуба, за включване в подготвителните лагери по програмата, утвърдена от Министерството на младежта и спорта. Това ще бъде деветата подобна покана, изпратена през последните осем месеца.

По време на разговорите президентът на федерацията Станка Златева, заедно със своите заместници Борислав Величков и Кирил Вътев, разрешиха и казуса с лицензите на Едмонд и Гриша Назарян. Двамата вече разполагат с необходимите документи, което им позволява отново да представляват България на международни състезания при спазване на правилата на федерацията.

От своя страна Армен Назарян пое ангажимент заедно с треньора Емил Иванов да участва в изготвянето и обсъждането на подготовката на националните състезатели.

"Не трябва да се караме, а трябва да се съединяваме. Необходим ни е диалог“, заяви Назарян по време на срещата, като подчерта готовността си за съвместна работа в интерес на българската борба.

От Българската федерация по борба определиха постигнатите договорености като важна стъпка към обединяване на усилията на ръководството, националните треньори, клубовете и състезателите. От централата изразиха увереност, че чрез ясни правила и конструктивен диалог ще бъдат създадени по-добри условия за развитието на талантливите български борци и успешното им представяне на международната сцена.