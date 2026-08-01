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Двама българи на репешажи световното по борба за кадети в Баку

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Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
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Петко Саракостов и Емир Джеватов все още имат шансове да се борят за медал.

българските национали борба останаха извън полуфиналите старта европейското първенство самоков
Снимка: БФ борба
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Двама българи достигнаха до репешажите в свободния стил на световното първенство по борба за кадети в Баку, Азербайджан.

Петко Саракостов записа победа и загуба при 65-килограмовите. На старта той се наложи над унгареца Винс Тибор Лан с 5:2, а след това загуби от бъдещия финалист Шохидин Алиев (Узбекистан) с 0:10. Съперникът му е трети от Aзиатското първенство през миналия сезон.

Саракостов трябва да вземе две победи в репешажите в съботния ден, за да стигне до малкия финал за бронза. Първият му съперник ще бъде словакът Кевин Петоч. По-рано тази година българинът стана пети на Европейското първенство за кадети.

При 48-килограмовите Емир Джеватов загуби на старта от Бакдулет Агабек (Казахстан), който след това стигна финалите. Националът също се нуждае от две победи, за да стигне до битка за бронза. Първият му противник ще бъде Муслихидин Ходжиев (Таджикистан).

Европейският вицешампион Стефан Стефанов (110 кг) не успя да получи този шанс. Той записа две победи - над Скомантас Римкус (Литва) с 6:2 и над Илияс Такиров (Киргизстан) с 10:0, но на четвъртфиналите отстъпи пред Сагиндик Темиргали (Казахстан) с 1:2, който след това загуби и българското участие приключи.

От надпреварата отпадна и Мерт Мустафов (55 кг).

В събота излизат последните трима родни представители 0 европейският шампион Николай Илиев (71 кг), европейският вицешампион Радослав Великов (45 кг) и Християн Лазаров (51 кг).

#Емир Джеватов #световно първенство по борба за кадети в Баку #Петко Саракостов

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