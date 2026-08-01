Близо 300 състезатели стартират на Green Heart Half Ultra в Чепеларе

Близо 300 състезатели от България, Гърция, Швеция и Русия стартират днес в първото издание на Green Heart Half Ultra в Чепеларе, съобщи организаторът на спортното събитие и един от най-успешните български биатлонисти Антон Синапов.

"Състезанието по планинско бягане и колоездене е в три дистанции - 50 км, 33 км и 17 км. Green Heart Half Ultra Green е състезание, което съчетава спорт, природа и невероятни гледки", посочи Синапов.

Стартът и финалът са на площад „Олимпийски“ в Чепеларе, а трасетата преминават през вековни гори, живописни поляни и панорамни пътеки, достигайки до връх Мечи чал (1872 м). Надпреварата включва три дисциплини планинско бягане, три планинско колоездене и детско състезание по бягане.

Названието на състезанието е препратка към туристическата марка на Чепеларе - „Зеленото сърце на България“.