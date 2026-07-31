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Мария Вълева и Лора Жейнова останаха на крачка от финала на европейското първенство по плувни спортове

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Спорт
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Българският дует завърши 15-и в техническата програма по артистично плуване, като не успя да се класира сред най-добрите 12 в Париж

Мария Вълева и Лора Жейнова останаха на крачка от финала на европейското първенство по плувни спортове
Снимка: AP Photo
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Мария Вълева и Лора Жейнова се наредиха на 15-о място в квалификациите на техническата програма при дуетите на eвропейското първенство по плувни спортове в Париж, като останаха само на няколко позиции от класиране за финала.

Българският тандем получи оценка от 231.7550 точки, което не се оказа достатъчно за място сред първите 12 дуета, които продължават битката за медалите в съботния финал.

Европейската титла в техническата програма при дуетите беше спечелена от представителките на Гърция Анна Мария Александри и Ейрини-Марина Александри, които заслужиха първото място с 311.4308 точки.

По-рано през деня България остана без участие в смесената дисциплина по скокове във вода, след като Цветомир Ереминов получи контузия по време на тренировка и не успя да стартира заедно с Ива Ереминова.

#Лора Жейнова #Мария Вълева #европейско първенство по плуване Париж 2026

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