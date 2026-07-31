Контузия лиши Цветомир Ереминов от участие на европейското първенство в Париж

Лоша новина застигна българския национален отбор по скокове във вода преди старта на европейското първенство по плувни спортове в Париж. Цветомир Ереминов получи контузия по време на тренировка и няма да може да вземе участие в шампионата.

По информация на старши треньора на националния тим Георги Чобанов, състезателят има съмнения за разкъсване на трицепс. Ереминов е бил приет в болница, където са му направени ехограф и рентгенови изследвания, които ще покажат точната степен на травмата.

Заради принудителното му отсъствие България ще бъде представена в дисциплината по скокове във вода само от Ива Ереминова. Тя ще стартира в състезанията на 1-метров трамплин и кула.







