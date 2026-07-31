Руските гимнастици ще се състезават под неутрален флаг на европейското първенство в Загреб

Руските състезатели ще участват на европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб с неутрален статут, след като Европейската гимнастика потвърди условията за тяхното участие на шампионата в Хърватия.

Турнирът ще се проведе от 12 до 23 август, а решението е взето в съответствие с изискванията на хърватските власти и действащите правила на Международната федерация по гимнастика (FIG).

От Европейската гимнастика съобщиха, че Министерството на туризма и спорта на Хърватия е потвърдило участието на спортисти и официални лица от Русия и Беларус, но при условие, че няма да бъдат използвани национални знамена, химни или други държавни символи по време на първенството.

"Европейската гимнастика уважава решението на хърватското правителство. Подробностите по прилагането му ще бъдат съгласувани с Международната федерация по гимнастика“, се казва в официалното изявление на централата.

По-рано Генералната асамблея на Европейската гимнастика ратифицира възможността руските състезатели да участват с националните си символи. За първенства, чиито домакинства са били определени преди 28 юли, обаче може да бъде приложена преходна разпоредба, ако законодателството на страната домакин забранява използването на тези символи.

Тази мярка се отнася единствено до използването на национални символи и не засяга правото на руските спортисти да участват в състезанието.







