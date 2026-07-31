България започна с два финала на Световната купа по спортна аеробика в Орадя

Българските състезатели записаха силен старт на Световната купа по спортна аеробика в румънския град Орадя, като още в първия ден на квалификациите си осигуриха две участия във финалите.

При жените Борислава Иванова демонстрира отлично представяне и се класира за финала с третата най-висока оценка - 19.050 точки. Пред нея в подреждането след квалификациите са единствено украинката Анастасия Курашвили и представителката на Гърция Фаидра Диаманти.

Още по-впечатляващо беше представянето на европейските шампионки при девойките (15–17 години) в дисциплината тройки. Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова изпълниха отлично съчетанието си и заслужено влязоха във финала с най-високата оценка – 17.850 точки.

По време на официалната церемония по откриването организаторите отдадоха почит на покойната Димитрина Къндева – дългогодишен президент на Българския съюз по аеробика и една от най-значимите личности в развитието на спорта у нас.

В събота в квалификациите ще се включат и останалите български представители. При девойките индивидуално ще стартират Кристина Костова, Теодора Рибарова и Виктория Крушарска, а по-късно на подиума ще излязат Александър Мишинков при мъжете и смесената двойка Борислава Иванова и Христо Манолов.







