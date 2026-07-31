БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отново не разрешиха на Ива Михайлова да се лекува в България
Чете се за: 05:07 мин.
Втори американски самолет цистерна кацна на летище...
Чете се за: 02:42 мин.
Първият от очакваните до 8 американски самолета цистерни...
Чете се за: 01:10 мин.
Работната група продължава работата по избора на град...
Чете се за: 00:22 мин.
Изплащането на пенсиите започва на 7 август
Чете се за: 01:22 мин.
ЕК преведе на България близо 900 милиона евро по ПВУ
Чете се за: 03:12 мин.
Демерджиев: Има заподозрени за убийството на бизнесмена...
Чете се за: 01:45 мин.
Народното събрание определи датата на президентските избори
Чете се за: 01:25 мин.
Пълно разоръжаване: Съветът за мир постигна споразумение...
Чете се за: 02:37 мин.
ЦСКА продължава в квалификациите на Лига Европа след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България започна с два финала на Световната купа по спортна аеробика в Орадя

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Борислава Иванова се класира с трета оценка при жените, а европейските шампионки Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова поведоха в квалификациите при тройките

България започна с два финала на Световната купа по спортна аеробика в Орадя
Снимка: БТА
Слушай новината

Българските състезатели записаха силен старт на Световната купа по спортна аеробика в румънския град Орадя, като още в първия ден на квалификациите си осигуриха две участия във финалите.

При жените Борислава Иванова демонстрира отлично представяне и се класира за финала с третата най-висока оценка - 19.050 точки. Пред нея в подреждането след квалификациите са единствено украинката Анастасия Курашвили и представителката на Гърция Фаидра Диаманти.

Още по-впечатляващо беше представянето на европейските шампионки при девойките (15–17 години) в дисциплината тройки. Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова изпълниха отлично съчетанието си и заслужено влязоха във финала с най-високата оценка – 17.850 точки.

По време на официалната церемония по откриването организаторите отдадоха почит на покойната Димитрина Къндева – дългогодишен президент на Българския съюз по аеробика и една от най-значимите личности в развитието на спорта у нас.

В събота в квалификациите ще се включат и останалите български представители. При девойките индивидуално ще стартират Кристина Костова, Теодора Рибарова и Виктория Крушарска, а по-късно на подиума ще излязат Александър Мишинков при мъжете и смесената двойка Борислава Иванова и Христо Манолов.



#световна купа по спортна аеробика в Орадя #Кристина Костова #Теодора Рибарова #Виктория Крушарска #Борислава Иванова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Демерджиев: Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир Янков в Банкя
2
Демерджиев: Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир...
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование
3
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
4
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
Съдът в Хасково с първо заседание по делото срещу Беляшки
5
Съдът в Хасково с първо заседание по делото срещу Беляшки
Изплащането на пенсиите започва на 7 август
6
Изплащането на пенсиите започва на 7 август

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
3
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
5
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
6
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...

Още от: Още

Мария Вълева и Лора Жейнова останаха на крачка от финала на европейското първенство по плувни спортове
Мария Вълева и Лора Жейнова останаха на крачка от финала на европейското първенство по плувни спортове
Монреал, 31 юли 1976: Хасан Исаев и Иванка Христова изкачват България на олимпийския връх Монреал, 31 юли 1976: Хасан Исаев и Иванка Христова изкачват България на олимпийския връх
Чете се за: 08:25 мин.
Спортни новини 31.07.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 31.07.2026 г., 20:50 ч.
Руските гимнастици ще се състезават под неутрален флаг на европейското първенство в Загреб Руските гимнастици ще се състезават под неутрален флаг на европейското първенство в Загреб
Чете се за: 01:35 мин.
Контузия лиши Цветомир Ереминов от участие на европейското първенство в Париж Контузия лиши Цветомир Ереминов от участие на европейското първенство в Париж
Чете се за: 00:52 мин.
Български бейзболист постави рекорд на "Гинес" с послание за мир Български бейзболист постави рекорд на "Гинес" с послание за мир
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

Втори американски самолет цистерна кацна на летище "Безмер"
Втори американски самолет цистерна кацна на летище "Безмер"
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Явор Гечев: Ако можеше да не взимаме решението за настаняването на самолетите, нямаше да го вземем Явор Гечев: Ако можеше да не взимаме решението за настаняването на самолетите, нямаше да го вземем
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Работната група продължава работата по избора на град домакин на "Евровизия" 2027 Работната група продължава работата по избора на град домакин на "Евровизия" 2027
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Велислава Петрова: България никога не е била официално част от "Коалицията на желаещите" Велислава Петрова: България никога не е била официално част от "Коалицията на желаещите"
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Отново не разрешиха на Ива Михайлова да се лекува в България
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Близо 48 000 мигранти бяха върнати в Мароко от испанския анклав Сеута
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Български оператори на тел. 112 спасиха наши шофьори във Франция,...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Тръмп за споразумението в Газа: Това е огромна стъпка към траен мир...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ