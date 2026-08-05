Джоузеф Паркър получи зелена светлина за завръщане на ринга

Бившият световен шампион в тежка категория на Световната боксова организация (WBO) Джоузеф Паркър ще може отново да се боксира, след като временното му наказание за предполагаемо нарушение на антидопинговите правила беше вдигнато. Новината беше потвърдена от самия новозеландец чрез публикация в социалните мрежи.

34-годишният Паркър бе отстранен след положителен доброволен допинг тест, взет в деня на планирания му двубой с Фабио Уордли през октомври миналата година. Според британски медии в пробата са открити следи от кокаин, макар боксьорът категорично да отрича да е употребявал забранени вещества.

Въпреки че временното ограничение е отменено и той може да се завърне на ринга, окончателното решение по случая все още не е взето. Паркър продължава да е заплашен от наказание до две години, ако бъде признат за виновен.

"Щастлив съм да съобщя, че забраната ми да се боксирам е вдигната и скоро ще се върна на ринга. Посъветван съм да не коментирам повече ситуацията, докато няма окончателно решение. Благодаря за подкрепата“, написа бившият световен шампион.

Паркър държеше титлата на WBO в периода 2016–2018 година и остава едно от най-популярните имена в тежката категория, като завръщането му на професионалния ринг вече изглежда въпрос на време.







