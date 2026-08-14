България с 19 състезатели по борба на световното до 20 г. в Словакия

България ще бъде представена от 19 състезатели на световното за младежи и девойки до 20 г. в Братислава, Словакия (16-23 август).

Схватките започват в неделя, жребият ще бъде теглен в събота за класическия стил, с който започва надпреварата.

На първенството ще има двама наши съдии - Димитър Чифудов и Елина Васева, и двамата олимпийска категория.

Следват съставите:



Свободна борба

Треньори: Мирослав Киров, Георги Вангелов

57 кг Ник Дойчинов

61 кг Ердал Галип

65 кг Александър Делчев

70 кг Владислав Сеизов

86 кг Алан Тигиев

92 кг Григор Чернаков

97 кг Валентин Борисов

125 кг Диан Мънев

Класическа борба

Треньори: Андрей Димитров, Юлиян Георгиев, Илиян Георгиев

55 кг Калоян Иванов

60 кг Живко Хинков

67 кг Кристиян Миленков

77 кг Христо Валентинов

82 кг Мартин Шишеков

87 кг Валентин Валентинов

97 кг Радостин Василев

130 кг Алан Дзабиев

Девойки

Треньори: Симеон Щерев, Елис Манолова

50 кг Даяна Стойчева

55 кг Наталия Бояджиева

57 кг Олга Попова