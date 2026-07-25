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Затопляне предстои след средата на новата седмица

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Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Затопляне предстои след средата на новата седмица. Ще има и повече слънчеви часове.

Още утре през дения вятърът ще се ориентира от югозапад. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 20 и 30 градуса.

Времето ще бъде слънчево следобяд, с незначителна купеста облачност.

В неделния ден и на морския бряг ще бъде слънчево, ще духа бриз. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Предимно слънчево ще бъде утре и в планините. Ще духа слаб югозападен по най-високите части умерен северо-западен вятър.

Облачно на места с валежи от дъжд ще бъде утре в много райони от западна Европа. Краткотрайни валежи и громотевични бури ще има и на скандинавския полуостров в Северна Италия и Западна Австрия.

Над по-голямата част от Източна Европа ще има разкъснана облачност.

На Балканите времето ще бъде слънчево. Времени увеличения на облачността ще има в следобедните часове, главно над западните райони, но само на отделни места ще превали краткотрайен дъжд.

У нас в понеделник ще преобладава слънчево време, с купеста облачност, следобяд в планините и купесто дъждовна. На места ще превали краткотрайно, възможно и да прегърми. Вятърът ще бъде по-често умерен от начало от югозапад, но до края на деня ще се ориентира от северо-запад.

Във вторник ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка.

През следващите дни ще бъде слънчево, около и следобяд в източните и планинските райони с времени увеличения на облачността. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса по-ниски в северо-източна България.

#средата на седмицата #Прогноза за времето, #температури #затопляне #новини в Метрото

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