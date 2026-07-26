БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ограничават движението на камиони над 12 тона: Мярката важи за АМ „Тракия“ и АМ „Струма“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От 15.30 до 22.00 часа днес се ограничава движението на камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите "Тракия" и "Струма", както и през Кресненското дефиле.

Шофьорите на тирове могат да използват като алтернативно трасе Подбалканския път за Бургас и обратно, а за пътуващите към Кулата обходният маршрут е през Симитли и Гоце Делчев. Ще бъдат осигурени две ленти за движение на автомобилите към София и една за Кулата.

Ограничението не се отнася за камиони, които превозват опасни товари, живи животни и бързоразвалящи се хранителни продукти. Мярката е за повишаване на безопасността на пътя в неделя, когато много хора се прибират от почивка.

#над 12 тона #АМ „Струма“ #ограничават движението # АМ "Тракия" #камиони

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
2
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички реформи по ПВУ
3
Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
Техеран с обвинения срещу Киев
6
Техеран с обвинения срещу Киев

Най-четени

В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
1
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
3
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
5
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...
САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
6
САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче

Още от: Регионални

Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
Благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от Мендово, чиято ферма изгоря при пожар Благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от Мендово, чиято ферма изгоря при пожар
Чете се за: 01:10 мин.
Недоволни земеделски производители от Хасковско блокира за кратко пътя към Маказа Недоволни земеделски производители от Хасковско блокира за кратко пътя към Маказа
Чете се за: 02:10 мин.
"Огънят премина, паметта остава“ - жителите на Рани луг, Слишовци и Насалевци си спомниха за опустошителния пожар година по-късно "Огънят премина, паметта остава“ - жителите на Рани луг, Слишовци и Насалевци си спомниха за опустошителния пожар година по-късно
Чете се за: 04:17 мин.
Локализиран е пожарът между селата Кърналово и Михнево Локализиран е пожарът между селата Кърналово и Михнево
Чете се за: 00:40 мин.
Продължава издирването на Ивана от Дупница, съобщиха от Районната прокуратура в Кюстендил Продължава издирването на Ивана от Дупница, съобщиха от Районната прокуратура в Кюстендил
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ заради нападението в Берлин Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ заради нападението в Берлин
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Политически страсти - има ли единен десен кандидат за президент наесен? Политически страсти - има ли единен десен кандидат за президент наесен?
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Продължава най-мащабната евакуация в мирно време заради пожарите...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
"Огънят премина, паметта остава“ - жителите на Рани луг,...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Ще има ли нов механизъм за определяне размера на минималната заплата?
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Атанас Пеканов: България ще преговаря до последно с ЕС за...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ