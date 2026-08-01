Столичната община обнови платформата за подаване на неспешни граждански сигнали

Столичната община обновява платформата за подаване на неспешни граждански сигнали Call Sofia от днес, 1 август, съобщават от пресцентъра на Общината. Промените обхващат начина, по който се представя целия път на сигнала: от описанието на проблема и насочването му към компетентната структура до проследяването на действията и окончателния отговор. Гражданите ще могат да виждат текущия статус на сигнала, структурата, която го обработва, следващата стъпка в процеса и при всяка важна промяна ще получават уведомление, казват от Столичната община.

Основната цел е подаването на сигнал да бъде по-лесно, получената информация да бъде по-точна и полезна за администрацията и сигналите да достигат по-пряко до звената, които могат да предприемат действие, с по-малко препращания, с допълнителни уточнения и без загуба на време, допълват от Общината.

В програмата статусът ще показва текущия етап на работа по сигнала и за всяка съществена промяна ще се получава уведомление: дали сигналът е разпределен, дали се изисква допълнителна информация, коя структура го обработва и кога работата по него е приключила.

Обновената платформа следва да събира по-добре структурирани данни, които ще позволят на Общината да вижда къде проблемите се повтарят, в кои райони те се натрупват, кои теми са най-важни за гражданите, кои зони изискват по-системна намеса, кои теми се превръщат в траен източник на сигнали, къде са необходими повече контрол, поддръжка или инвестиции, дали предприетите мерки действително водят до подобрение и къде ресурсите са най-необходими. Платформата обработва информация относно пътната и тротоарната настилка, осветлението, чистотата, обществения транспорт, зелените площи, строителството и състоянието на градската инфраструктура.

Част от подобренията предвиждат и подаването на сигнал да бъде улеснено, като категориите ще бъдат по-разбираеми и организирани в новата система, а потребителите ще могат да търсят по ключова дума и насочващите въпроси ще се променят според конкретния вид проблем, добавят от Общината. Самата система ще задава въпроси и ще събира информацията, която е необходима за правилното разпределяне на случая. Въпросите относно какъв точно е проблемът, къде се намира, какви са неговите основни характеристики, коя структура има компетентност да предприеме действие и необходима ли е допълнителна проверка или информация, са част от предвидените оптимизации за подобряване на качеството на сигнала и улеснение на гражданите, допълват от Общината.

Промяната ще оптимизират и работата на служителите, които обработват сигналите и вместо да търсят липсваща информация, да връщат случаи за уточнение или да установяват впоследствие чия е компетентността, те ще получават по-добре структурирана информация още в началото, добавят от пресцентъра на Общината.

На 18 април тази година от Столичната община пуснаха гражданска анкета за подобряване на платформата Call Sofia. Анкетата е част от усилията на Общината да повиши прозрачността, да ускори работата на администрацията и да подобри комуникацията с гражданите.