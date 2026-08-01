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Близо 300 участници се включиха в първото планинско бягане и колоездене в Чепеларе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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Близо 300 участници събра първото по рода си състезание по планинско бягане и колоездене, организирано от биатлониста Антон Синапов в Чепеларе.

Маршрутите към връх Мечи чал са три - 50 километра, 33 километра и 17 километра.

Целта е да се покаже красотата на планината и събитието да се превърне в традиция.

Антон Синапов, организатор: "Беше ни трудно и малко повече време ни отне докато намерим подходящите трасета, защото искахме да ги прекараме през най-живописните места, да видят повече от града, затова ни отне повече време. На места изграждахме мостове, работехме с тежка техника.“

#планинско състезание #Чепеларе #колоездене

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