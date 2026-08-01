Близо 300 участници се включиха в първото планинско бягане и колоездене в Чепеларе

Близо 300 участници събра първото по рода си състезание по планинско бягане и колоездене, организирано от биатлониста Антон Синапов в Чепеларе.

Маршрутите към връх Мечи чал са три - 50 километра, 33 километра и 17 километра.

Целта е да се покаже красотата на планината и събитието да се превърне в традиция.