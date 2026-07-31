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Актьорът Бен Афлек спечели 1 милион щатски долара от телевизонно шоу

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 04:15 мин.
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актьорът бен афлек спечели милион щатски долара телевизонно шоу
Снимка: БГНЕС/Архив
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Бен Афлек спечели голямата награда от един милион щатски долара в шоуто "Кой иска да стане милионер?". 53-годишният холивудски актьор се състезаваше в американската версия на телевизионната игра, известна в България като "Стани богат", заедно с шампиона от куиз шоуто Jeopardy! Джейми Динг.

Парите бяха дарени на фондацията с нестопанска цел на Афлек – Eastern Congo Initiative. В началото на епизода актьорът обясни, че организацията подкрепя местни общности в африканския регион, който по думите му е бил "тежко засегнат от изключително травмираща война". След като участваха в предишния епизод, на Афлек и Динг им оставаха още два въпроса, преди да си осигурят джакпота.

Въпросът за 500 000 щатски долара беше: "Кое постижение се случва само два месеца след статия във в. "Ню Йорк таймс", в която се твърди, че то няма да бъде реалност в продължение на един до десет милиона години?". Възможните отговори бяха разделянето на атома, клонирането на бозайник, първият полет със самолет или ваксината срещу полиомиелит.

Динг веднага посочи за верен отговора за първия полет със самолет и Афлек се съгласи. Актьорът каза:

"Помня това само, защото в един период от живота си търсех примери за случаи, в които пресата е сгрешила. Да, просто така, на случаен принцип. И някак си бегло, в подсъзнанието си, помня "Таймс", братята Райт и че цялата тази работа беше през 1905, 1903 или 1904 г., нещо такова."

Динг добави: "Мисля, че беше през 1903", което накара водещия Джими Кимъл да се пошегува, че той е "толкова по-умен от Мат" – визирайки близкия приятел на Афлек, Мат Деймън, който участва в шоуто миналата година с водещия на Jeopardy! Кен Дженингс и също спечели един милион долара. Въпреки това двамата не бяха напълно сигурни и използваха жокера си "50:50", за да елиминират два грешни отговора. Така останаха "разцепването на атома" и "първият полет със самолет".

Участниците правилно избраха втория вариант, което им даде шанс за въпроса за един милион долара, който гласеше: "В ежегодната традиция за Деня на благодарността, кои от следните не са били имена на пуйки, помилвани от американски президент?". Възможните отговори бяха: Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese и Spaghetti & Meatball.

Афлек и Динг използваха жокера си "Попитай водещия", като Кимъл подкрепи последния вариант. Използвайки последния си жокер – "Обади се на приятел", те звъннаха на един от приятелите на Динг, но той не вдигна навреме. Доверявайки се на отговора, избран от Кимъл, те заложиха на Spaghetti & Meatball и спечелиха един милион долара, след което бяха обсипани с конфети и им беше връчен огромен чек за фондацията на актьора.

Сред останалите знаменитости, участвали в този сезон на шоуто, са Джеси Айзенбърг, Майкъл Кийтън, Акуафина, Лесли Одом-младши и Колин Джост. Други двойки известни личности, печелили милион долара, са Айк и Алън Баринхолц през 2024 г., както и Оскар Нунез и Кейт Фланери през 2025 г., припомня ДПА.

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