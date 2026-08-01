Жена на 60 години е загинала в Стара планина

Жена на 60 години е загинала на място, падайки от върха на било в Стара планина, съобщиха от Планинската спасителна служба в Троян.

Сигналът за инцидента е получен в 11:07 ч. Група от шестима души са се движели по пътеката от хижа „Козя стена“ към хижа „Ехо“. В района на стръмния участък, обезопасен с парапет, жената, която е от Панагюрище, се е подхлъзнала и паднала. Туристите са били подсигурени с въже. Няма други пострадали от шестчленната група.

В днешната акция са участвали спасители от отрядите в Ловеч, Троян и Сопот.