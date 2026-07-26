Евакуираните от пожари в Европа вече са над 300 000

Поредна тежка нощ в Испания и Франция. Броят на евакуираните, заради горските пожари, вече е над 300 хиляди души.

Според френските власти в момента най-критична е ситуацията в района на Бордо и стихията е „далеч от овладяване". Вятърът постоянно променя посоката си и това допълнително затруднява гасенето. Освен пожарникари, в него участват и военни подразделения. В Испания лекото захлаждане помогна на огнеборците да овладеят пламъците в района на Мадрид. Премиерът Педро Санчес обаче предупреди, че предстоят "сложни времена". По информация на местни медии, пожарите са взели една жертва край Валенсия. Испания и Франция вече получиха помощ по европейския механизъм за гражданска защита.