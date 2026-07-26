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В неделя максималните температури ще са между 28° и 33°

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Снимка: БТА
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Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, максималните ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 30°.

По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 26° и 28°. Температурата на морската вода е 23° - 24°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен, по най-високите части – умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 16°.

В понеделник ще преобладава слънчево време, с купеста облачност, след обяд в планините и купесто-дъждовна. На места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е по-често умерен, отначало от югозапад, до края на деня ще се ориентира от северозапад.

Във вторник ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, вероятността за валежи е малка.

През следващите дни ще бъде слънчево, около и след обяд над източните и планинските райони с временни увеличения на облачността. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30° и 35°, по-ниски в Североизточна България.

#повишаване на температурите #Прогноза за времето, #слънчево #новини в Метрото

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