Общо 20 пожарникари са потърсили болнична помощ след пожар в индустриален комплекс в Есекс

Във Великобритания няколко пожарникари са получили лека наранявания, а три пожарни коли са унищожени при експлозията и големия пожар в индустриален комплекс в графство Есекс в петък.

Станаха известни подробности за инцидента. Началникът на пожарната на Източна Англия Рик Хилтън съобщи, че 20 пожарникари от общо над 100, пристигнали да се борят с огнената стихия, са посетили болница след като пожарът е бил овладян. Повечето са сторили това като превантивна мярка. Четирима са получили леки наранявания. Всички са изписани.

Хилтън допълни, че три пожарни коли и други два съпровождащи ги автомобила на пожарната команда, са били унищожени при пожара. Пожарни кола обаче продължават да са на мястото на инцидента.

Продължава и съветът към местните жители да държат вратите и прозорците си затворени. Тези, които са живели близо до инцидента, са били евакуирани.

Експлозията и последвалият пожар са станали на място, където са били съхранявани големи количества изкуствени торове. Води се разследване за причините.