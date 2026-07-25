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Общо 20 пожарникари са потърсили болнична помощ след пожар в индустриален комплекс в Есекс

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Чете се за: 01:22 мин.
По света
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Великобритания, пожар
Снимка: БТА
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Във Великобритания няколко пожарникари са получили лека наранявания, а три пожарни коли са унищожени при експлозията и големия пожар в индустриален комплекс в графство Есекс в петък.

Станаха известни подробности за инцидента. Началникът на пожарната на Източна Англия Рик Хилтън съобщи, че 20 пожарникари от общо над 100, пристигнали да се борят с огнената стихия, са посетили болница след като пожарът е бил овладян. Повечето са сторили това като превантивна мярка. Четирима са получили леки наранявания. Всички са изписани.

Хилтън допълни, че три пожарни коли и други два съпровождащи ги автомобила на пожарната команда, са били унищожени при пожара. Пожарни кола обаче продължават да са на мястото на инцидента.

Продължава и съветът към местните жители да държат вратите и прозорците си затворени. Тези, които са живели близо до инцидента, са били евакуирани.

Експлозията и последвалият пожар са станали на място, където са били съхранявани големи количества изкуствени торове. Води се разследване за причините.

#пострадали пожарникари #индустриален комплекс #есекс #пожар

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