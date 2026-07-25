"След новините": Има ли живот след срещата с фентанила?

Хора, които едва стоят на краката си. Тела, превърнати в сенки. Тези кадри вече не са само от американските градове – те са реалност и в България. Фентанилът агресивно измества традиционната дрога у нас, като се примесва тайно в хероин и кокаин. Употребата на синтетичния убиец прилича на руска рулетка, тъй като съвсем малки количества могат да причинят свръхдоза. Как се излиза от капана на зависимостта и какво се случва в крайните квартали на София - следва анализ в "След новините" с автор Тихомир Игнатов.

"Аз съм Пламен. Пламен е чист и се чувства добре." "Аз съм Мартин. Мартин е добре и се чувства добре."

Само на 23 години Мартин вече е преминал през ужаса на предозирания, два опита за самоубийство, загубени приятели, разрушени отношения със семейството и години, прекарани в битка с наркотиците. От осем месеца е чист и трезвен. Завършва програма в център за лечение на зависимости и казва, че за първи път вярва, че има бъдеще.

Мартин Попов: „Бях се отказал от всичко, бях спрял да ходя на работа, бях спрял контакт с приятели, бях загубил всякаква надежда."

Всичко започва още на 16 години. Първо са алкохолът, марихуаната и успокоителните. Казва, че винаги е бил тревожно дете и наркотиците са били начин да избяга от страховете си.

Мартин Попов: „В моменти, в които се стигаше, че нямам материал в себе си, идваше абстиненцията, което беше най-големия ужас. Зверски болки във всяка една част от тялото, гадене, повръщане, стомашно неразположение, топли вълни, студени вълни, обилно изпотяване. Истински ад се получава."

На 20 години за първи път опитва фентанил. Следва ежедневна употреба.

Мартин Попов: „Цялостно притъпяване на съзнанието, много силна еуфория. Когато предозирам, аз просто заспивам и по късмет се събуждам. Всичките ми проблеми изчезват. Много пъти ми се е случвало просто да заспя е да се събудя в някаква неадекватна позиция като зомби. Или просто нямам спомен какво се е случило. През целия ден употребявах, така че на два три часа взимах отново и отново. - Какво търсят хората в този наркотик, според теб? Търсят бягство." Пламен Йотински, основател на Център за лечение и рехабилитация на зависими: „Вече се говори за 10-годишни деца, които употребяват. Вече се говори за 12-13-годишни тежко зависими, които не се знаят какво трябва да се случи с тях и къде да отидат и какво да се прави. Няма областен голям град, а и малко населено място, в което зависимостите от всякакъв род и хазартна, и наркотична, и алкохолна, защото тук включваме вече и хазартната, да не са пандемично състояние."

Хора, които едва стоят на краката си. Тела, превърнати в сенки. Подобни кадри в интернет вече не идват само от улиците на американските градове. Подобни сцени се появяват и в България. Синтетичният убиец измества традиционния хероин на пазара. Дрогата, която превръща зависимите в „живи зомбита“, е евтина, лесна за трафик и изключително смъртоносна. Едно от депата на новата смърт се оказва софийският квартал "Факултета". Тук фентанилът се продава масово. Често дилърите го смесват с други наркотици, без купувачите дори да подозират. Цената е ниска, а жертвите – все по-млади.

„Нагоре навсякъде продават. По колко ги продават? Не знам батко, аз не правим такива работи. Не знам. Много време го има това. В тоя квартал „Факултета“ жива наркомания е това.“

Акцията, при която МВР влезе с багер, за да разбие ограда на къща укрепена с бодлива тел, все още предизвиква сериозен отзвук. Металното съоръжение печели време за изхвърляне на дрогата в канализацията. Въпреки съпротивата, полицията конфискува десетки дози фентанил. Според местните обаче дилърите почти винаги успяват да излязат на свобода.

Хората тук отказват да застанат пред камерата ни. Извън кадър разказват, че се страхуват за живота си заради натиск от страна на местни пласьори.

"Хиляди, все млади момчета. Как се казва фентанил ли. Хващат ги и ги пускат. Много хора, брат ми." "Ела привечер да видиш какво става. Тук идват отсреща и се друсат. Като зомбита са. Ходят ей така и не знаят къде са намират. Гониме ги. Като по филмите в Америка правят."

Фентанилът влиза в София предимно под формата на чист прах. В скрити депа из столичните квартали той се смесва с хероин, метамфетамини или се пресова на хапчета, имитиращи болкоуспокояващи. Трафикът се контролира през криптирани приложения.

Мартин Попов: "За София аз лично се взимах от Люлин, от "Факултета". В Пловдив, като живях, от района на "Тракия" към "Изгрев". Масово се продава абсолютно навсякъде в тези квартали. То се употребява, защото самия фентанил е изключително евтин. Идват на едни малки топчета, които са горе до около сантиметър в диаметър. Струват в Пловдив не повече от 10-15 лева тогава бяха. Сега са около 5-6 евро, предполагам, някъде. Не повече. Зависи от грамажа вътре, но аз за половин грам някъде си взимах за около 10 лева. Имах шанса да наблюдавам там как се струпваха дори на опашки хората. Опашки от 5-6 човека, които чакаха в окаяно състояние да си купят веществото. Виждал съм от 16-17-годишния до 35-40-годишни, с които съм бил в една компания."

Практиката на прокуратурата показва, че сред задържаните по дела за фентанил все по-често попадат млади хора. Наблюдава се увеличение на досъдебните производства.

Александра Стефанова, говорител на Софийска районна прокуратура: "Това, което наблюдаваме при новообразуваните досъдебни производства е, освен констатирането на така наречения чист фентанил констатираме всъщност примеси между фентанил и други синтетични вещества или растения, примесени с фентанил. Например, марихуана, която е впръскана или съответно вещество, което е представено като кокаин, в действителност е фентанил."

Особено тревожна е ситуацията със зависимите, които се явяват пред съда.

Александра Стефанова, говорител на Софийска районна прокуратура: "Тъй като тези лица са в изключително уязвимо състояние, те могат да бъдат изведени в добро състояние от арестните помещения, в които търпят съответната мярка за неотклонение, но в рамките на изключително кратък период от няколко минути, докато стигнат в съдебната зала, да се влошат толкова драстично, че да се наложи да гледаме съответните мерки за неотклонение в присъствието на екипи от Спешна помощ."

Черната статистика на ЕС за периода 2024–2025 г. вече отчита над 100 смъртни случая в България, пряко свързани с употребата на фентанил, като географското разпространение бързо се разширява от София към други големи градове и погранични региони. Първоначално наркотикът беше засечен по Черноморието. След Варна и Добрич трафикът се концентрира към централната част на страната.

Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията: "Толкова много смъртни случаи не е имало от времената на хероиновата епидемия края на 90-та е началото на новия век. " Пламен Йотински, основател на Център за лечение и рехабилитация на зависими: "Това, което виждаме, е че фентанилът е доста по-разрушителен от хероина. И тук проблемът е, че от доза до предозиране, до количество за смърт, разликата е микрони. Затова толкова често имаме някой, който или е колабирал, или е умрял и все повече ще имаме.За мен са много занижени цифрите на умрели от свърхдоза фентанил. Защото има много случаи на починали хора, които не е установено от какво са починали."

Големият бум и превръщането на фентанила в масова заплаха за ЕС започва преди три години. Основният катализатор - кризата в глобалните доставки на хероин, след като талибаните в Афганистан налагат строга забрана за отглеждане на мак. За разлика от хероина, който изисква огромни земеделски площи, време за отглеждане на суровината и сложна логистика, фентанилът се произвежда изцяло в лаборатории от евтини прекурсори.

Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията: "С един килограм фентанил вие правите 50 хиляди дози. На практика ви трябва около 10-12 зрънца от сол, за да имате дозата фентанил, която отговаря на доза хероин. С много малко активно вещество вие успявате да направите доза." Пламен Йотински, основател на Център за лечение и рехабилитация на зависими: "Може да се сложи навсякъде. Изключително бързо и силно пристрастяващо вещество. Може от няколко употреби да станеш зависим. Тук проблемът е, че може да бъде сложено в чаша на някой като вас, който не употребява психоактивни вещества. И може да се стигне до свръхдоза, може да се стигне до припадъци, може да се стигне до смърт. Дилърите много отдавна са се сетили, че могат да го слагат малки количества на друг тип друга, дори на хора, които не желаят да използват фентанил, за да станат по-зависими и да купуват повече от други вещества."

Как веществото достига до България все още не е категорично установено. По информация на експерти до момента няма регистрирани случаи на задържан фентанил на българските граници. Засичани са обаче прекурсори. На вътрешно ниво разпределението и физическото смесване се контролират от силно затворени, фамилни престъпни структури, базирани в крайните квартали.

Мащабите на пазара принудиха властите да отговорят с рекорден брой спецоперации. Само за първата половина на годината Столичната полиция разби голямо депо в квартал "Орландовци", където бяха конфискувани над 10 килограма чист фентанил. Разреждането на наркотика с примеси обаче усложнява работата на разследващите.

Александра Стефанова, говорител на Софийска районна прокуратура: "Намираме, че държавата не е подсигурила достатъчен брой експерти и достатъчен брой лаборатории, които да наваксат броя на досъдебните производства, които се образуват от правоохранителните органи.Следва да бъде обсъдена една мащабна ревизия, защото в България съществува такава законодателна рамка, която няма аналог в Европа и тук не говорим за позитивен пример от страна на българската държава."

От началото на годината в България са задържани над 15 кг. фентанил. Какъв е реалният брой на зависимите никой не може да каже.

Пламен Йотински, основател на Център за лечение и рехабилитация на зависими: "Това е игра със смъртта. Няма неплатена сметка, няма неплатена цена, на който и да се е заигравал с това. Ние най-накрая трябва да си отворим очите и да гледаме реалния ефект от това, което се случва. Статистиките не са ни верни. Трябва да си изкарат истинските данни, или поне близки до тях, за да може хората да видят за какво става въпрос. Вече имаме друг синдром. Знаем, но се правиме, че не знаем."

След месеци на денонощна борба, тежки кризи и изолация, Мартин прекрачва прага на комуната като победител. В тази обща прегръдка няма място за разделение, защото успехът на един е победа за цялата общност.