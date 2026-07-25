Нарушения в близо 40% от проверените обекти в Бургаско откриха от НАП

Близо 40% от проверените от НАП търговски обекти в Бургас и областта са с установени нарушения. От началото на лятната контролна кампания инспекторите са посетили 811 обекта в региона, като нарушения са открити в 319 от тях.

Снощи служители на НАП и Агенция „Митници“ са извършили съвместна акция в заведения и търговски обекти по крайбрежната алея в Бургас. Проверени са места, в които се предлагат тютюн за наргиле и високоалкохолни напитки.

„Констатирани са две нарушения на акцизното законодателство. Единият обект няма разрешително за търговия с тютюневи изделия, а в него е държан и тютюн за наргиле без акцизен бандерол“, заяви Васил Рейзов, началник на сектор „Акцизен оперативен контрол“ в НАП – Бургас.

Предстои на търговеца да бъдат съставени актове. При данъчните проверки в други обекти са открити несъответствия между отчетените продажби и парите в касите. Установен е и служител без трудов договор, като информацията ще бъде изпратена на Инспекцията по труда.

„В два различни обекта има разлика в касовата наличност, а в трети е установен служител, който е работил без трудов договор“, посочи Анна Митова, директор на Дирекция „Комуникации“ в НАП.

От началото на лятната кампания на 29 юни досега по Черноморието са извършени 1500 проверки и са съставени 470 акта. Според приходната агенция се запазва тенденцията около една трета от проверените търговци да нарушават изискванията.

„Най-често не се издават касови бележки или на клиентите се предоставят документи, които наподобяват фискален бон, но не са такива. Установяваме също разлики в касовата наличност“, допълни Митова.

В 14 от проверените по Черноморието обекти изобщо не е имало касов апарат. Десет търговци не са подали в НАП необходимата информация за осигуряването на наетите от тях служители.

От началото на годината приходната агенция е извършила над 27 500 проверки в страната, при които са установени близо 11 000 нарушения. По Закона за въвеждане на еврото са издадени 1550 акта и около 700 наказателни постановления на обща стойност 1,8 млн. евро.