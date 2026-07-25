БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста
Чете се за: 02:27 мин.
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нарушения в близо 40% от проверените обекти в Бургаско откриха от НАП

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази
НАП проверка Бургас, илюстративна
Снимка: БТА
Слушай новината

Близо 40% от проверените от НАП търговски обекти в Бургас и областта са с установени нарушения. От началото на лятната контролна кампания инспекторите са посетили 811 обекта в региона, като нарушения са открити в 319 от тях.

Снощи служители на НАП и Агенция „Митници“ са извършили съвместна акция в заведения и търговски обекти по крайбрежната алея в Бургас. Проверени са места, в които се предлагат тютюн за наргиле и високоалкохолни напитки.

„Констатирани са две нарушения на акцизното законодателство. Единият обект няма разрешително за търговия с тютюневи изделия, а в него е държан и тютюн за наргиле без акцизен бандерол“, заяви Васил Рейзов, началник на сектор „Акцизен оперативен контрол“ в НАП – Бургас.

Предстои на търговеца да бъдат съставени актове. При данъчните проверки в други обекти са открити несъответствия между отчетените продажби и парите в касите. Установен е и служител без трудов договор, като информацията ще бъде изпратена на Инспекцията по труда.

„В два различни обекта има разлика в касовата наличност, а в трети е установен служител, който е работил без трудов договор“, посочи Анна Митова, директор на Дирекция „Комуникации“ в НАП.

От началото на лятната кампания на 29 юни досега по Черноморието са извършени 1500 проверки и са съставени 470 акта. Според приходната агенция се запазва тенденцията около една трета от проверените търговци да нарушават изискванията.

„Най-често не се издават касови бележки или на клиентите се предоставят документи, които наподобяват фискален бон, но не са такива. Установяваме също разлики в касовата наличност“, допълни Митова.

В 14 от проверените по Черноморието обекти изобщо не е имало касов апарат. Десет търговци не са подали в НАП необходимата информация за осигуряването на наетите от тях служители.

От началото на годината приходната агенция е извършила над 27 500 проверки в страната, при които са установени близо 11 000 нарушения. По Закона за въвеждане на еврото са издадени 1550 акта и около 700 наказателни постановления на обща стойност 1,8 млн. евро.

#40% #открити нарушения #Бургас #НАП #търговски обекти #проверки #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
1
САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
Държавният глава Илияна Йотова в "Панорама": Ще се кандидатирам за президент
2
Държавният глава Илияна Йотова в "Панорама": Ще се...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
3
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Насилие над деца в ясла в София: След сигнал на родителите е разпоредена проверка
4
Насилие над деца в ясла в София: След сигнал на родителите е...
Елисавета Белобрадова: Това е бюджет за „наши си хора“, нямаме нужда от трети мандат на Радев
5
Елисавета Белобрадова: Това е бюджет за „наши си хора“,...
Катя Ивкова: Не се налага да се предвиждат допълнителни средства за изграждането на Националната детска болница
6
Катя Ивкова: Не се налага да се предвиждат допълнителни средства за...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
3
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
4
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
5
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
6
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена

Още от: Бизнес

Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
САЩ удължиха срока в който са разрешени определени трансакции, свързани с „Лукойл Интернешънъл ГмбХ", до 22 август САЩ удължиха срока в който са разрешени определени трансакции, свързани с „Лукойл Интернешънъл ГмбХ", до 22 август
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Румен Радев обсъди парньорството в енергетиката в телефонен разговор с американския енергиен министър Крис Райт Премиерът Румен Радев обсъди парньорството в енергетиката в телефонен разговор с американския енергиен министър Крис Райт
Чете се за: 00:57 мин.
По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по морето и защо цената невинаги се отчита с касов апарат? По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по морето и защо цената невинаги се отчита с касов апарат?
5173
Чете се за: 04:00 мин.
Протест на служители на държавното дружество "Бул Био" (СНИМКИ) Протест на служители на държавното дружество "Бул Био" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
След сигнала на омбудсмана: НАП проверява топлинните счетоводители за вдигане на цените от юли След сигнала на омбудсмана: НАП проверява топлинните счетоводители за вдигане на цените от юли
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет, вицепрезидентът – ясен през есента
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
За по-малко от 24 часа петицията за налагане на вето на държавния бюджет събра над 17 000 подписа За по-малко от 24 часа петицията за налагане на вето на държавния бюджет събра над 17 000 подписа
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
НАП не откри нарушения при данъчната ревизия на Иван Демерджиев НАП не откри нарушения при данъчната ревизия на Иван Демерджиев
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Огнената стихия в Европа продължава: Стотици хиляди евакуирани в...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
„Голямата маса“: Инициативата отново превърна улицата в...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Откриха нарушения при извънредни проверки на парасейлинг по...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Заловиха контрабанден улов на близо половин тон черна мида във Варна
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ