Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция

Англия завоюва бронзовите медали на Мондиал 2026. Селекцията на Томас Тухел подчини Франция с 6:4 в среща за третото място, изиграна на "Хард Рок Стейдиъм" в Маями. Двата отбора изиграха мач, който ще се запомни с голово шоу, сътворено най-вече през второто полувреме, когато паднаха шест гола.

England are #FIFAWorldCup Bronze Final winners — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026

Букайо Осака се разписа с хеттрик за англичаните, а Деклан Райс, Езри Конса и Джуд Белингам допълниха листата на голмайсторите, докато за французите в автори на попаденията се превърнаха Килиан Мбапе на два пъти, Брадли Баркола и Усман Дембеле. Първото полувреме предложи рецитал от страна на "Трите лъва", тъй като поведоха с 4:0, но през второто всичко се промени, когато "петлите" демонстрираха головата си мощ.

По този начин английският тим се поздрави с бронзовите отличия за първи път в своята история на световно първенство, като до този момент имаше две четвърти места. От своя страна "сините" не успяха да зарадват Дидие Дешан с медал в последния му мач начело, завършвайки на четвърто място за втори път на Мондиал.

Символичните гости наложиха териториално надмощие още на старта и резултатите не закъсняха. В 3-та минута Дезире Дуе сбърка с подаване в центъра. Деклан Райс пресече паса и тръгна напред, а след това отправи удар от границата на наказателното поле, за да матира Майк Менян.

Англичаните продължиха да организират добри атаки и често поставяха под напрежение френската защита.

В 11-та минута „Трите лъва“ отново ликуваха. Букайо Сака получи топката, напредна и с прецизен удар също наказа Менян. Попадението обаче не бе зачетено, тъй като се намираше в положение на засада.

7 минути по-късно нямаше какво да спаси французите от втори удар по тяхното самочувствие. Центриране на Райс бе материализирано от Езри Конса, който получи топката на главата си и стреля, а Менян отново изгледа как тя само влиза във вратата му.

Килиян Мбапе се опита да промени нещата за французите. В 22-та минута негов диагонален изстрел премина встрани от вратата. В 28-та той отново бе в центъра на събитията. Капитанът на „петлите“ излезе зад защитата и стреля, а ударът му мина под плонжа на вратаря, но в последния момент Марк Геи изби от голлинията.

В 37-та минута англичаните се радваха на трети гол. Рашфорд получи топката след пас зад защитата и остана очи в очи с Менян. Той не успя да преодолее френския страж, а шут на Букайо Сака бе блокиран. Топката отново се озова в краката на Рашфорд и той комбинира със Сака, който този път се възползва от липсата на Менян за момент и направи резултата класически.

В края на първото полувреме „Трите лъва“ удължиха френската агония. В 45-та минута отново Сака бе под светлините на прожекторите, получавайки топката в коридор и от границата на наказателното поле се разписа за втори път за 4:0.

„Петлите“ показаха признаци на живот на старта на втората част и както по традиция, Мбапе бе главното действащо лице. Брадли Баркола изведе капитана на френския отбор зад защитата и той прониза Хендерсън, връщайки един гол.

Все пак въпросните думи се затвърдиха в 54-та минута. Този път Мбапе бе в ролята на асистент, подавайки към Баркола, който надбяга прекия си пазач и с шут от близкия удар също се разписа във вратата, пазена от Хендерсън.

В 57-та минута Усман Дембеле се измъкна от защитата, като неговият изстрел бе спасен от английския вратар, а впоследствие бе отсъдена и засада.

Постепенно събитията се пренесоха пред английската врата, като шут на Майкъл Олисе мина встрани от вратата на Хендерсън, който се справи още с удари на Усман Дембеле и Дайо Упамекано.

В 66-та минута французите разиграха майсторски по пътя към третия им гол. Мбапе и Олисе комбинираха, като първият получи и за втори път се разписа във вратата на Хендерсън.

В ответната атака Джед Спенс се измъкна и нахлу във френското наказателно поле, където бе спънат от Мало Густо. Хесус Валенсуела не се поколеба и отсъди дузпа. Зад топката застана Сака, който наказа Менян за трети път и изглежда, че реши всичко.

„Петлите“ не бяха казали последната си дума, връщайки в интригата в добавеното време. Хубава контраатака, завършена от Дембеле, даде да се разбере, че мачът е далече от приключил.

След това влезлият Джуд Белингам сложи точка на спора. Той тръгна още от средата на терена и напредна в наказателното поле, където демонстрира част от своята техника и отблизо отказа Менян за крайното 6:4.