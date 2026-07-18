5-килограмови плодови сладоледи разхлаждат мечките в Белица

Летните жеги не подминават и мечките в парка край Белица. Освен с игри в басейна, през лятото те се охлаждат и със специални 5-килограмови плодови сладоледи. Как се приготвя мечешкият десерт?

Ябълки, грозде, диня и череши, за Станди – с повече пъпеш, а за Теди – с много моркови. Към тях се добавя мед и се сервират замразени.

Величка Тричкова, Парк за мечки – Белица: „Всеки сладолед е уникален, различен, тъй като количеството плодове, което се слага, всеки път е различно.“

Замразеното лакомство се надушва веднага.

С две замахвания сладоледът е свален и Станди се заема с него. Лятното мечешко меню в парка включва около 10 килограма сезонни плодове и зеленчуци на ден.

Величка Тричкова, Парк за мечки – Белица: „Закуска, обяд, вечеря – така че мечките през цялото време да търсят храната, да обикалят, да бъдат активни.“

Басейнът е любимо място през лятото, особено за по-младите животни.

Величка Тричкова, Парк за мечки – Белица: „Постоянно са във водата, тичат, обикалят, боричкат се.“

Теди предпочита почивката. Мечокът е пристигнал в Белица от Северна Македония, където е живял в крайно неподходящи условия – бетонна клетка, която всъщност била за фазани. Съквартирантът му Рико идва от Албания. Той е щял да бъде танцуваща мечка и е живял в колиба зад дома на неговия бивш стопанин.

Към момента в парка живеят 19 мечки. От началото на юли той е с променено работно време, а обиколките с екскурзовод са на всеки 30 минути.